СМИ: В Киеве создадут новый клуб Заря-1972, который будет заявлен на Вторую лигу

В Украине будет создан еще один профессиональный клуб. Как сообщает сайт Чемпион, вскоре на футбольной карте Украины появится клуб "Заря-1972", который будет представлять Луганск и базироваться в Киеве.

Сейчас готовятся соответствующие документы, которые на следующей неделе будут представлены на регистрацию. Клуб намерен получить профессиональный статус и уже в следующем сезоне дебютировать во Второй лиге.

Генеральным директором клуба станет Алексей Семененко, который сейчас занимает должность вице-президента киевского "Динамо" и является уроженцем Луганска. Финансировать новую "Зарю" будет неназванный украинский бизнесмен, который тоже является уроженцем этого края.

Одним из кандидатов на пост главного тренера является Александр Заваров. Также планируется, что в команде будет несколько игроков, корни которых связаны с Луганском.

Название клуба, вероятно, связана с наибольшим успехом в истории "Зари", когда в 1972 году команда выиграла чемпионат СССР.