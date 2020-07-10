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СМИ: В Киеве создадут новый клуб Заря-1972, который будет заявлен на Вторую лигу

Общие новости
(1 голосов)

Судя по всему, новый клуб никак не будет связан с существующей Зарей

СМИ: В Киеве создадут новый клуб Заря-1972, который будет заявлен на Вторую лигу
Новина українською

В Украине будет создан еще один профессиональный клуб. Как сообщает сайт Чемпион, вскоре на футбольной карте Украины появится клуб "Заря-1972", который будет представлять Луганск и базироваться в Киеве.

Сейчас готовятся соответствующие документы, которые на следующей неделе будут представлены на регистрацию. Клуб намерен получить профессиональный статус и уже в следующем сезоне дебютировать во Второй лиге.

Генеральным директором клуба станет Алексей Семененко, который сейчас занимает должность вице-президента киевского "Динамо" и является уроженцем Луганска. Финансировать новую "Зарю" будет неназванный украинский бизнесмен, который тоже является уроженцем этого края.

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Одним из кандидатов на пост главного тренера является Александр Заваров. Также планируется, что в команде будет несколько игроков, корни которых связаны с Луганском.

Название клуба, вероятно, связана с наибольшим успехом в истории "Зари", когда в 1972 году команда выиграла чемпионат СССР.

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В статье: Александр Заваров Заря-1972 (Луганск)
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Источник:
champion.com.ua

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Комментарии (6)
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Димон1983
10.07.2020 в 21:46
Чё за бред а как вернутса 2 дари в Луганск где играть как бредятина полная
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+1
0
Acsakal (Kharkov)
10.07.2020 в 21:31
СК Дніпро-1, Металіст-1925, ФК Метал, Зоря-1972... Легендарним клубам фінансів не вистачає, але створюють їхні клони... Країна суцільних аферистів, блін!
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+1
0
avatar
Байкал (Lviv)
10.07.2020 в 21:38
Туди ще Карпати-1715 додай. ( І клуб фігня і пиво фігове)
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+1
0
Директор холдинга (Ясный)
10.07.2020 в 21:17
Осталось Геллеру создать Динамо - 1961. На всякий случай.
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+3
0
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Romerik (YNWA)
10.07.2020 в 21:39
Почему 1961.. Я шось не догоняю. Може 1925
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0
-1
Карбид (Ник)
10.07.2020 в 21:48
Пошевелите мозгами все таки. Подсказка -1972
+1
-1


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