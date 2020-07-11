Смалийчук выплатил премию Агробизнесу за победу над Рухом – источник
"Черноморец" может и вовсе получить миллион
Совладелец "Карпат" Олег Смалийчук выплатил "Агробизнесу" премию за победу над "Рухом" (3: 2), уверяет "Футбольный формат".
Смалийчук ранее обещал стимулировать соперников львовян премией в размере 500 000 грн в случае победы, в итоге повысив сумму до 600 000 грн.
А в следующем матче шанс получить премию имеет "Черноморец", и по данным журналистов, в случае победы одесситов Смалийчук выплатит им 1 млн грн.
Ранее наставник "Агробизнеса" Александр Чижевский заявил, что никто не выходил на клуб с обещанием выплатить премию за победу над "Рухом".
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Комментарии (16)
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zago43
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Виктор 2209 (Мехико)
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viajador (ФК Потіївка)
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velo1925 (Kharkiv)
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velo1925 (Kharkiv)
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Ten0N (Leopolis)
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Romerik (YNWA)
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simargl (Чернигов)
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Smooth da Hustler (Львів)
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