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Смалийчук выплатил премию Агробизнесу за победу над Рухом – источник

Общие новости
(2 голосов)

"Черноморец" может и вовсе получить миллион

Смалийчук выплатил премию Агробизнесу за победу над Рухом – источник
Новина українською

Совладелец "Карпат" Олег Смалийчук выплатил "Агробизнесу" премию за победу над "Рухом" (3: 2), уверяет "Футбольный формат".

Смалийчук ранее обещал стимулировать соперников львовян премией в размере 500 000 грн в случае победы, в итоге повысив сумму до 600 000 грн.

А в следующем матче шанс получить премию имеет "Черноморец", и по данным журналистов, в случае победы одесситов Смалийчук выплатит им 1 млн грн.

Ранее наставник "Агробизнеса" Александр Чижевский заявил, что никто не выходил на клуб с обещанием выплатить премию за победу над "Рухом".

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В статье: Рух (Львов) Карпаты (Львов) Агробизнес (Волочиск) Олег Смалийчук
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(2 голосов)
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Комментарии (16)
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zago43
11.07.2020 в 11:03
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-1
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Виктор 2209 (Мехико)
11.07.2020 в 10:56
А что такое "Футбольный формат"???
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0
0
viajador (ФК Потіївка)
11.07.2020 в 10:13
Карпати-Львів-Банкрут платять іногородньому клубу нижчої ліги за перемогу над претендентом до УПЛ зі Львова. Смерть карпатам!
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+1
-2
velo1925 (Kharkiv)
11.07.2020 в 10:05
это им за круасаны
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0
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Инспектор ( )
11.07.2020 в 10:40
Видно пропустил. Можно подробнее про круассаны
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velo1925 (Kharkiv)
11.07.2020 в 11:01
на их ютуб канале они ролик выкладывали как круасан поедают в упаковке агробизнеса, ну вот и съели 2:3
+3
0
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Инспектор ( )
11.07.2020 в 12:16
Thanks You.
0
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Ten0N (Leopolis)
11.07.2020 в 11:25
Вот только хлеб как и круасаны от агробизнеса полное г*вно.
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Инспектор ( )
11.07.2020 в 10:03
Редакция, а почему Движение, а не Рух?
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+1
0
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Romerik (YNWA)
11.07.2020 в 10:03
А потому что Гугл транслейт
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+2
0
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Инспектор ( )
11.07.2020 в 10:22
Насмешка над Украинскою? Так зайдем за Можай
+2
0
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simargl (Чернигов)
11.07.2020 в 10:32
Дословный перевод.
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0
0
Smooth da Hustler (Львів)
11.07.2020 в 09:58
Совладелец "Карпат" Олег Смалийчук выплатил "Агробизнесу" премию за победу над "Движением"Над движением))))))
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+1
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Romerik (YNWA)
11.07.2020 в 10:03
Торможение тоже движение)))
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simargl (Чернигов)
11.07.2020 в 10:42
Премия за неподвижность "движения" и отсутствие такового вверх и вперёд)))
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0
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simargl (Чернигов)
11.07.2020 в 09:57
Пацан слова ))))
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+1
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