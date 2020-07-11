Смалийчук выплатил премию Агробизнесу за победу над Рухом – источник

Совладелец "Карпат" Олег Смалийчук выплатил "Агробизнесу" премию за победу над "Рухом" (3: 2), уверяет "Футбольный формат".

Смалийчук ранее обещал стимулировать соперников львовян премией в размере 500 000 грн в случае победы, в итоге повысив сумму до 600 000 грн.

А в следующем матче шанс получить премию имеет "Черноморец", и по данным журналистов, в случае победы одесситов Смалийчук выплатит им 1 млн грн.

Ранее наставник "Агробизнеса" Александр Чижевский заявил, что никто не выходил на клуб с обещанием выплатить премию за победу над "Рухом".