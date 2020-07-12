Новый лидер Первой лиги, гол Малиновского, шанс для Зари. Главные новости за 11 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 11 июля

Этого матча ждали с надеждой на возвращение интриги в борьбе за чемпионство в Серии А. И "Аталанта" была близка к тому, чтобы впервые за 30 лет обыграть Старую Синьору. В начале игры Сапата открыл счет, но сразу после перерыва Роналду сравнял ударом с пенальти. А затем на поле появился Руслан Малиновский. Именно он пушечным ударом с 15-ти метров во второй раз вывел "Аталанту" вперед. Казалось, три очка никуда от бергамцев уже не денутся, но в компенсированное арбитром время мяч попал Муриелю в руку, а Роналду с пенальти не промахнулся. Ничья 2:2. "Ювентус" даже увеличил отрыв от "Лацио" до восьми очков, ведь римляне проиграли "Сассуоло" 1:2.

В первом матче 30-го тура УПЛ "Заря" играла на выезде с "Колосом". Уже в дебюте встречи луганчане открыли счет - отличился Владислав Кочергин. Он закрепил преимущество перед свистком на перерыв. Больше голов команды не забивали. Таким образом, "Заря" обошла "Десну" и "Динамо" на два очка, однако черниговцы завтра сыграют с "Шахтером", а киевляне - с "Александрией".

Уже на 19-й минуте счет стал 0:2 в пользу команды Цецадзе. Ошибками "Днепра-1" в обороне воспользовался Ренан, который оформил дубль. Но подопечные Михайличенко нашли в себе силы не только отыграться, но и победить. Благодаря дублю Супряги счет стал равным, а на 86-й Хобленко забил победный для "Днепра-1" гол.

"Ингулец" благодаря победе в гостях над "Волынью" возглавил турнирную таблицу второго дивизиона. Единственный гол эффектно забил Ника Сичинава. Команда из Петрово обошла "Агробизнес", который неожиданно проиграл "Горняку-Спорт". Никак не может победить "Рух" - на этот раз львовяне разошлись миром с "Черноморцем", ничья 2: 2 оставила их на седьмом месте. А вот "Оболонь-Бровар" переиграла "Николаев" 0:2, впервые в 2020-м отпраздновало успех "Прикарпатье", которое было сильнее "Кремня".

Днепр-1 вернул форварда из Дании

Команда Дмитрия Михайленко пополнилась 23-летним нападающим Артемом Довбыком. Тот дебютировал УПЛ в составе еще "Днепра", из которого даже вызывался в сборную. После развала клуба переехал в Данию, однако в "Мидтьюланде" закрепиться не смог из-за травм. Текущий сезон проводил на правах аренды за "Сондерюйське" (2 гола в 16 матчах чемпионата Дании). Детали трансфера Довбыка в "Днепр-1" клуб не сообщает.

Андрей получил лишь шесть минут в игре его "Вест Хэма" с "Норвичем". Героем встречи стал Майкл Антонио, который забил в ворота канареек четыре мяча. Таким образом молотобойцы официально оформили вылет "Норвича" в Чемпионшип. Александр вышел на поле на 64-й минуте, тоже при счете 0:4, после этого Стерлинг еще успел забить один гол в ворота "Брайтона" - 0:5, победа "Манчестер Сити". А вот "Ливерпуль" не смог обыграть "Бернли" - ничья 1:1. "Челси", разгромно проиграв "Шеффилду" 0:3, дал шанс "Лестеру" и МЮ выбросить его из зоны Лиги Чемпионов.

Матрасники дважды отправляли мяч в сетку "Бетиса", но каждый раз ВАР отменял взятие. На 57-й минуте команда Симеоне осталась в меньшинстве, но на 74-й Коста забил победный гол. В матче "Вальядолид" - "Барселона" решающий мяч был забит значительно раньше - Видаль отличился с паса Месси, для которого это 20-й ассист за чемпионат. Интересно, что Гризманн был заменен в перерыве. Каталонцы снова сократили отставание от "Реала", который в понедельник сыграет с "Гранадой".