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Кубковая история, подвиги Малиновского, страсти Первой лиги. Футбол за неделю в АУДИО - анонс

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Сегодня в 22:00!

Кубковая история, подвиги Малиновского, страсти Первой лиги. Футбол за неделю в АУДИО - анонс
UA-Футбол
Новина українською

В воскресенье, 12 июля, на UA-Футбол выйдет новый выпуск программы "Футбол за неделю". Если вы не успеваете за всеми событиями в мире футбола, в течение 15 минут Владимир Стельмах расскажет вам о самых главных событиях, которые происходили в мире спорта №1 в течение последних семи дней.

  • борьба за второе место в Лиге чемпионов от УПЛ. Кто главный фаворит за неделю до финала соревнований.
  • финал Кубка Украины: драма, которой мало кто ждал.
  • Руслан Малиновский зажигает в Серии А! Очередной шедевр от украинца.
  • в Первой лиге снова сменился лидер. Кто теперь занимает три проходных места в Премьер-лигу.
  • европейский блок: лидерство "Реала", "Юве" не выиграет, но всё равно вне конкуренции, "Ливерпуль" сбрасывает обороты.
  • жеребьевка еврокубков. С кем может встретиться "Шахтер", если пройдет "Вольфсбург", а также четвертьфинальные пары ЛЧ.

Слушайте сегодня премьеру в 22:00 или в любое удобное для вас время в Youtube или Castbox!

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В статье: главные новости Футбол за неделю
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