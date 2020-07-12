Кубковая история, подвиги Малиновского, страсти Первой лиги. Футбол за неделю в АУДИО - анонс

В воскресенье, 12 июля, на UA-Футбол выйдет новый выпуск программы "Футбол за неделю". Если вы не успеваете за всеми событиями в мире футбола, в течение 15 минут Владимир Стельмах расскажет вам о самых главных событиях, которые происходили в мире спорта №1 в течение последних семи дней.

борьба за второе место в Лиге чемпионов от УПЛ. Кто главный фаворит за неделю до финала соревнований.

финал Кубка Украины: драма, которой мало кто ждал.

Руслан Малиновский зажигает в Серии А! Очередной шедевр от украинца.

в Первой лиге снова сменился лидер. Кто теперь занимает три проходных места в Премьер-лигу.

европейский блок: лидерство "Реала", "Юве" не выиграет, но всё равно вне конкуренции, "Ливерпуль" сбрасывает обороты.

жеребьевка еврокубков. С кем может встретиться "Шахтер", если пройдет "Вольфсбург", а также четвертьфинальные пары ЛЧ.

Слушайте сегодня премьеру в 22:00 или в любое удобное для вас время в Youtube или Castbox!