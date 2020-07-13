Третье место Динамо, дубль Селезнева, рывок Моуриньо. Главные новости за 12 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 12 июля

Киевлянам нужно было обыграть "Александрию" и рассчитывать на неудачу "Десны", чтобы вернуться в зону Лиги Чемпионов. Черниговцы "Шахтеру" уступили 2:4, хотя горняки и играли не основным составом. Но и бело-синие провалились, потеряв победу на последних минутах. Александрийцы забили быстрый гол с пенальти, во втором тайме Вербич сравнял и вывел "Динамо" вперед, но на 89-й Шабанов привез 11-метровый, который реализовал Третьяков. Таким образом, на втором месте осталась "Заря", которая в субботу поднялась туда после победы над "Колосом". "Динамо" отстает на один балл, в следующем туре киевляне и луганчане сыграют в очном поединке.

Азовцы начали пропускать уже на восьмой минуте, а на 30-й счет был 0:3. В начале второго тайма "Олимпик" забил еще и четвертый гол - дублями отметились Тарас Завийский и Максим Дегтярев. И только после этого Дмитрий Мишнев смог один гол отыграть. "Мариуполь" держит второе место во второй группе, "Олимпик" - четвертый.

Лисы играли на выезде с "Борнмутом" и проиграли 1:4. Поэтому уже сегодня МЮ может обойти и "Челси", и "Лестер", если обыграет "Саутгемптон". Между тем, Жозе Моуриньо дал урок Микелю Артете. Его "Тоттенхэм" обыграл "Арсенал" со счетом 2:1. На гол Ляказетта шпоры ответили ударам Сона и Алдервейрельда. Лондонцы вплотную приблизились к "Шеффилду" и "Вулверхэмптону". Последний после двух поражений обыграл "Эвертон" 3:0.

В Италии в центральном матче дня встречались "Наполи" и "Милан". Россонери забили первыми (Эрнандес), но неаполитанцы не только сравняли счет (Ди Лоренцо), но и вышли вперед (Мартинес). Впрочем, последнее слово было за "Миланом" - Кэсси реализовал пенальти. Как следствие, "Милан" до сих пор отстает на два очка от "Наполи", который занимает шестое место.

Селезнев отметился дублем

Евгений реализовал два пенальти в матче его "Бурсаспора" с "Менеменспором". Это однако не помогло команде украинца победить - ничья 2:2 в итоге. "Бурсаспор" сейчас занимает пятое место, дающее право сыграть в плей-офф за повышение в классе.

"Овьедо" с Андреем Луниным в воротах сделал серьезный рывок подальше от зоны вылета. Команда украинца играла на выезде с "Сарагосой", которая занимает третье место. И "Овьедо" разбил одного из лидеров - до 90+4-й минуты счет был 0: 4. Только потом "Сарагоса" забила дважды, в частности Синдзи Кагава реализовал пенальти. По воротам Лунин было нанесено 12 ударов, пять из которых пришлись в рамку.