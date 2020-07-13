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Из-за жары пришлось спасать жизнь одному из игроков УПЛ. Рассказ главного медика УАФ

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Было это, правда, не сейчас и не в Украине

Из-за жары пришлось спасать жизнь одному из игроков УПЛ. Рассказ главного медика УАФ
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Председатель медицинского департамента УАФ Вячеслав Попов вспомнил, как украинский футболист Андрей Бусько, который сегодня является игроком ФК "Львов", в свое время потерял сознание во время матча в Тайване.

Это было выступление Украины на Олимпийских играх среди студентов в Тайбэе.

Матчи проходил на синтетике, температура была до 40 градусов. Учитывая погодные условия каждый делегат требовал прекращения матча каждые 20 минут и командам устраивали водопой.

А один из последних матчей не остановили через 20 минут. На 40-й минуте стало плохо нашем полузащитнику. Он падает, тепловой удар. Методы интенсивной терапии на поле. Дальше - путь в больницу, а ехать к ней 40 с лишним минут. Огромными количествами жидкости приходилось приводить его в сознание.

Сам Андрей Бусько вспомнил, как играл в том матче за безумной жары.

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Ощущение такое, будто заходишь в сауну: начинаешь задыхаться. Не сразу я почувствовал, что мне плохо. Сначала все было хорошо. А когда почувствовал, что плохо ...больше ничего не помню. Проснулся в "скорой". Передо мной были врачи, сказали что тепловой удар, недостаток воды.

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В статье: ФК Львов Андрей Бусько Вячеслав Попов
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Источник:
Профутбол

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