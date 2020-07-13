Из-за жары пришлось спасать жизнь одному из игроков УПЛ. Рассказ главного медика УАФ

Председатель медицинского департамента УАФ Вячеслав Попов вспомнил, как украинский футболист Андрей Бусько, который сегодня является игроком ФК "Львов", в свое время потерял сознание во время матча в Тайване.

Это было выступление Украины на Олимпийских играх среди студентов в Тайбэе.

Матчи проходил на синтетике, температура была до 40 градусов. Учитывая погодные условия каждый делегат требовал прекращения матча каждые 20 минут и командам устраивали водопой. А один из последних матчей не остановили через 20 минут. На 40-й минуте стало плохо нашем полузащитнику. Он падает, тепловой удар. Методы интенсивной терапии на поле. Дальше - путь в больницу, а ехать к ней 40 с лишним минут. Огромными количествами жидкости приходилось приводить его в сознание.

Сам Андрей Бусько вспомнил, как играл в том матче за безумной жары.

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