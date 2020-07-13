Битва Динамо, Зари и Десны, трансфер Цыганкова и хитрость Карпат. ТаТоТаке №160
И почему "Динамо" и "Шахтер" свои матчи провели одновременно?
Спиваковский и Болотников разбирают матчи претендентов на второе место в УПЛ и приводят цифры, которые могут помочь спрогнозировать победителя этой гонки.
- Почему матчи "Динамо" и "Шахтера" показывали одновременно
- Главная проблема, которая помешала "Десне" отобрать очки у "Шахтера"
- Михайличенко рискнул – и прогадал
- Разбираем пенальти и голы матча в "Александрии" – привоз Сироты и магия Вербича
- В "Заре" произошла смена лидеров
- Два дополнительных показателя претендентов на серебро
- "Днепр-1" – самая нестабильная команда УПЛ
- "Мариуполь" сливал матч против "Олимпика"?
- Сколько может заработать "Динамо" на трансфере Цыганкова
- Объясняем, что стоит за новым заявлением "Карпат"
- Как работает правило 5 замен
- Новая загадка в рубрике ШоТоТаке
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Источник:ТаТоТаке
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