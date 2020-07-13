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Битва Динамо, Зари и Десны, трансфер Цыганкова и хитрость Карпат. ТаТоТаке №160

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И почему "Динамо" и "Шахтер" свои матчи провели одновременно?

Битва Динамо, Зари и Десны, трансфер Цыганкова и хитрость Карпат. ТаТоТаке №160
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Спиваковский и Болотников разбирают матчи претендентов на второе место в УПЛ и приводят цифры, которые могут помочь спрогнозировать победителя этой гонки.

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В статье: Заря (Луганск) Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Карпаты (Львов) Михаил Спиваковский
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Источник:
ТаТоТаке

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