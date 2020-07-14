Планы на Цыганкова, дата Суперкубка Украины и Ман Сити остается в ЛЧ. Главные новости от 13 июля

UA-Футбол собрал для Вас все главные новости из мира футбола за понедельник, 13 июля

Матч за Суперкубок Украины планируют провести 25 августа

В Киеве на НСК "Олимпийский" разыграют почетный трофей. А новый сезон в элитном дивизионе чемпионата Украины, скорее всего, начнется 22 августа. Генеральный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о предварительных датах и сроках начала нового сезона.

Динамо готово продать одного из своих лидеров

Появилась инсайдерская информация о том, что руководство "Динамо" готово продать контракт Виктора Цыганкова. А также известно, что трансфер вингера "Динамо" курирует лично Григорий Суркис. Источник сообщил, что Суркис считает Виктора главным активом клуба, но готов продать его в европейскую команду.

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Манчестер Сити примет участие в следующей ЛЧ

Спортивный арбитражный суд CAS разрешил английскому "Манчестер Сити" участие в еврокубках сезона 2020/21. Европейский футбольный союз (УЕФА) ничего не смог противопоставить этому решению. Таким образом, "горожане" успешно обжаловали двухлетний запрет на выступления в Лиге чемпионов.

МЮ так близко находился к третьему месту в АПЛ

Последние результаты команды Сульшера давали оптимизм болельщикам "красных дьяволов" о возвращении в лидирующую группу. Первыми пропустили манкунианцы в матче 35-го тура АПЛ, "Саутгемпнтон" воспользовался проблемами в обороне хозяев. Но затем Марсьяль и Рашфорд вывели "МЮ" вперед. Впрочем, победный результат хозяева не смогли добыть, на последних секундах встречи Обафеми восстановил статус-кво в игре – 2:2.

Интер выходит на второе место в чемпионате Италии

Миланский клуб в 32-м туре Серии А смог отыграться и вырвал победу у "Торино". Все плохо началось для команды Конте в этом матче – точный удар Белотти. Однако "Интер" провел блестящий второй тайм и Янг, Годин и Мартинес установили окончательный счет в матче 3:1.

Реал все ближе к чемпионству

А вот в Испании "Реал" провел ужасный второй тайм, но победил за счет двух голов Менди и Бензема в первой половине встречи. Сложная победа команды Зидана и еще один шаг к чемпионству. Пусть и неуверенный шаг, но все же. А также в 36-м туре Ла Лиги в понедельник "Алавес" и "Хетафе" расписали нулевую ничью, а "Реал Сосьедад" в гостях обыграл "Вильярреал" - 2:1.