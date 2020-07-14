Дата Суперкубка, Сити в ЛЧ, Динамо готово продать лидера. Главные новости за 13 июля. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 13 июля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеПланы на Цыганкова, дата Суперкубка Украины и Ман Сити остается в ЛЧ. Главные новости от 13 июля
Дата Суперкубка Украины и начала нового сезона, инсайд о продаже Виктора Цыганкова, но и это не все наши новости на сегодня. "Манчестер Сити" сыграет в Лиге чемпионов, "Юнайтед" не пользуется осечками "Челси" и "Лестера", "Интер" выходит на второе место в Италии, а "Реал" приближается к чемпионству в Ла Лиге. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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