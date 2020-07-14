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В этот день 126 лет назад - первый футбольный матч с участием украинской команды

Общие новости
(1 голосов)

Львов. 1894-й год

В этот день 126 лет назад - первый футбольный матч с участием украинской команды
Новина українською

14 июля считается датой рождения украинского футбола. Именно в этот день, 126 лет назад во Львове был сыгран первый матч с участием именно местных, а не приезжих, как чуть раньше в Одессе игроков.

Он был показательным в рамках II Краевой выставки и II взлета гимнастических обществ "Сокол" двух городов Галичины - Львова и Кракова.

По просьбе львовского "Сокола" за него сыграл местный "Гимнастическо-певческий круг учителей". А у краковского "Сокола" была собственная команда.

Матч проходил на стадионе, только что оборудованном специально для выставки. Кроме футбольного матча на нем проходили много других соревнований различных видов в спорта.

Завершился матч победой львовской команды со счетом 1:0. Единственный гол забил 16-летний студент второго курса учительской семинарии Влодзимеж (Владимир) Хомицкий.

"Я играл на левом крыле, стоял с левой стороны под воротами краковян, перед которыми клокотала толпа игроков; вдруг с этой группы вылетел мяч и упал перед моими ногами - не задумываясь ни на секунду, я приложился правой ногой и мяч, хорошо направлен моей ногой, неожиданно пролетел над головой краковского вратаря, который начал тянуть руки - но, увы - поздно", - описывал Хомицкий исторический для украинского футбола гол в книге Вацека "Спортивные воспоминания".

Автор гола Хомицкий был самым молодым в составе львовской команды игроком. Его судьба сложилась нелегко. Коренной львовянин, на рубеже 1945-1946 годов, когда проходила принудительная депортация польского населения из СССР, переехал в Польшу, на так называемые "возвращенные территории", в городок Хоцянув. Умер там в 75-летнем возрасте 12 июля 1953 года.

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В статье: Львов
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Комментарии (4)
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ascent (Луксор)
14.07.2020 в 09:44
Так бы в заголовке и написали: "В этот день 126 лет назад - первый футбольный матч на территории Польши".
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Инспектор ( )
14.07.2020 в 10:05
Так бы в заголовке и написали: "В этот день 126 лет назад - первый футбольный матч на территории современной Украины". В чем проблема?
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+1
-1
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Maldini (Киев)
14.07.2020 в 09:43
Увидел бы он как играют Карпаты,уехал бы в Польшу ещё раньше!!!Царство Хомицкому Небесное и Вечный Покой!
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+1
0
Королів Антон (Берген - Жидачів)
14.07.2020 в 09:58
Карпати проходять переродження, яке у майбутньому буде в кожному українському клубі
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+1
0


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