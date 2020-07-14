В этот день 126 лет назад - первый футбольный матч с участием украинской команды

14 июля считается датой рождения украинского футбола. Именно в этот день, 126 лет назад во Львове был сыгран первый матч с участием именно местных, а не приезжих, как чуть раньше в Одессе игроков.

Он был показательным в рамках II Краевой выставки и II взлета гимнастических обществ "Сокол" двух городов Галичины - Львова и Кракова.

По просьбе львовского "Сокола" за него сыграл местный "Гимнастическо-певческий круг учителей". А у краковского "Сокола" была собственная команда.

Матч проходил на стадионе, только что оборудованном специально для выставки. Кроме футбольного матча на нем проходили много других соревнований различных видов в спорта.

Завершился матч победой львовской команды со счетом 1:0. Единственный гол забил 16-летний студент второго курса учительской семинарии Влодзимеж (Владимир) Хомицкий.

"Я играл на левом крыле, стоял с левой стороны под воротами краковян, перед которыми клокотала толпа игроков; вдруг с этой группы вылетел мяч и упал перед моими ногами - не задумываясь ни на секунду, я приложился правой ногой и мяч, хорошо направлен моей ногой, неожиданно пролетел над головой краковского вратаря, который начал тянуть руки - но, увы - поздно", - описывал Хомицкий исторический для украинского футбола гол в книге Вацека "Спортивные воспоминания".

Автор гола Хомицкий был самым молодым в составе львовской команды игроком. Его судьба сложилась нелегко. Коренной львовянин, на рубеже 1945-1946 годов, когда проходила принудительная депортация польского населения из СССР, переехал в Польшу, на так называемые "возвращенные территории", в городок Хоцянув. Умер там в 75-летнем возрасте 12 июля 1953 года.