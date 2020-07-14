Ставки снова в законе: в Украине легализировали игральный бизнес

Верховная Рада приняла закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". За проголосовали 248 депутатов.

Таким образом, букмекеры, казино и игральные автоматы в Украине вернулись в законное русло. До этого целых 11 лет они оставались формально вне закона.

Согласно новому закону, казино смогут размещаться в пятизвездочных отелях, а игральные автоматы - в отелях от трех звезд и выше. При этом те и другие должны располагаться минимум в 500 метрах от ближайшего учебного заведения. Также будут разрешены букмекерские конторы - как в интернете, так и наземные пункты приема ставок.

Играть смогут все люди от 21 года, но даже по достижении этого возраста их доступ может быть ограничен властями по заявлению семьи. Регулировать вновь открывшийся рынок будет комиссия при Кабмине. Там рассчитывают на 150-200 млн долларов налогов ежегодно со всех заведений.

Для украинского профессионального спорта это хорошие новости, ведь именно букмекеры являются ключевыми спонсорами клубов и даже турниров. Так, титульным спонсором "Шахтера" является Parimatch, "Зари", "Мариуполя" и "Десны" - Фаворит Спорт, "Карпат" - Marathonbet, УПЛ - Favbet.