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СЕО Parimatch Сергей Портнов: Следом за легализацией в Украину придут иностранные инвестиции

Общие новости
(33 голосов)

В Украине легализовали игорный бизнес. Бюджет пополнится на 5 млрд грн в год.

СЕО Parimatch Сергей Портнов: Следом за легализацией в Украину придут иностранные инвестиции
Новина українською

Верховной Радой Украины принят закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». После 11 лет запрета на государственном уровне восстановлено существование индустрии азартных игр и ее наиболее динамично развивающегося сегмента – беттинга (ставки на результат спортивных соревнований). Одна из топ-5 мировых беттинг-компаний – международный холдинг Parimatch уже поддержал инициативу государства и готовится к выходу на украинский рынок.

Изменения в законодательстве соответствуют общемировому тренду: последние несколько лет европейские страны и США активно внедряют национальное лицензирование игорного бизнеса. Эксперты уверены, легализация игорного бизнеса – важнейший шаг для детенизации сферы игорной индустрии, привлечения в страну крупных международных инвестиций, что будет способствовать развитию новых технологий и созданию рабочих мест.

СЕО Parimatch Сергей Портнов: “Для нас, как для международной компании, очень важно работать в прозрачном юридическом поле с обозначенными правилами игры. Это открывает возможности расширять бизнес, привлекать иностранные инвестиции и развивать сферу развлечений целого региона. Легализация это логичный шаг технологической трансформации, ведь сфера беттинга во всем миредрайвер новых технологий, которые придут в страну вместе с инвестициями”.

Среди главных позитивных эффектов, которые государство получит от легализации – дополнительные налоговые поступления в бюджет, развитие инфраструктуры смежных областей экономики, создание тысяч рабочих мест. По прогнозам участников рынка, уже до конца года украинский бюджет может получить дополнительно около 5 млрд грн от продажи лицензий, а также от налоговых отчислений. Кроме того, будет устранен источник коррупции, в том числе в спорте. Сами игроки получат легальный статус и защиту своих прав, а украинский спорт — новые спонсорские программы.

После завершения процесса легализации Parimatch готов расширить сотрудничество с украинским спортом. Готовы в холдинге и к открытому диалогу с властью – международный опыт компании позволит поделиться компетентной экспертизой.

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(33 голосов)
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Комментарии (8)
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Nelviv`yanyn (На жаль)
14.07.2020 в 14:04
Этот закон писан под снг-шные помойки, а не нормальные английские бук конторы. Кто-то реально думает, что сюда зайдет William Hill?
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+1
0
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Виктор 2209 (Мехико)
14.07.2020 в 13:05
Ставки это развод людей и дальнейшая легализация этих денег по карманам власти,все просто
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+1
-2
Lion Killer (Львів)
14.07.2020 в 13:39
так можна сказати про всі азартні ігри. І є варіант 1) легалізувати і дозволити також заробляти країні і варіант 2) (як в ПОльщі) азартні ігри заборонені, держава нічо не заробляє, а люди все-рівно грають.
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+2
-2
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Харьковчанин (Харків)
14.07.2020 в 13:46
Разводняк. Але податки платити треба за будь-яку господарську діяльність. А не мусорам до кишені.
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+2
-1
фан-горняк (Кривой Рог)
14.07.2020 в 12:55
Петушок этот Портнов-выродок вместе со своим Париматчем. Столько уже людей прокидали твари
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+2
-1
Камонплей
14.07.2020 в 12:48
новые технологии развода ло_хо)в, наконец-то
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+1
0
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Харьковчанин (Харків)
14.07.2020 в 13:47
новые??? Им уже 100 лет в обед.
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Камонплей
14.07.2020 в 13:50
серега сказал шо придумал новые, ты шо не читал?
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