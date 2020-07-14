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УАФ внедрит категории украинских стадионов

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Стадионы будут ранжированы по четырем категориям

УАФ внедрит категории украинских стадионов
Новина українською

Украинская Ассоциация футбола намерена внедрить категории украинских стадионов.

Новый регламент инфраструктуры стадионов и мер безопасности футбольный матчей УАФ уже разработала в сотрудничестве с УПЛ, ПФЛ, Национальной полицией Украины, Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям, телетрансляторами и другими субъектами организации поединков.

По новому регламенту стадионы получат категории стадионов от 1 до 4.

Так же четыре категории использует УЕФА для классификации по своим критериям. В большинстве случаев критерии УЕФА более жесткие.

Новый регламент инфраструктуры вступает в силу уже со следующего сезона, но положение о категории стадионов начнет действовать через сезон, то есть начиная с сезона 2021/2022.

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Что касается непосредственно категорий, то стадионы, которые получат первую категорию, смогут принимать матчи уровня Второй лиги ПФЛ, молодежных и юношеских команд U-21 и U-19 и Кубке Украины в стадии 1/8 финала включительно. Стадионы второй категории смогут принимать матчи Первой лиги ПФЛ и Кубке Украины в стадии 1/4 финала включительно. Стадионы с третьей категорией имеют право принимать матчи УПЛ, финальные матчи Кубка Украины и Суперкубок Украины. Четвертая категория позволит проведение любых официальных матчей под эгидой УАФ.

Стоит отметить, что для допуска к международным матчам (игры национальных сборных и еврокубковые поединки различных стадий) стадионы должны получить категорию в соответствии с пунктами Регламента УЕФА об инфраструктуре стадионов. Так, например, для того, чтобы принимать официальные матчи национальной сборной Украины, а также групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы, стадион должен соответствовать критериям четвертой категории УЕФА.

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Источник:
УАФ

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