Успехи Малиновского, VAR для ПФЛ и Монзуль для Динамо и Зари. Главные новости за 14 июля. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 14 июля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеФеерия Малиновского, ВАР в Первой лиге и легализация ставок. Главные новости от 14 июля
Малиновский поиздевался над обороной "Брешии", а Верховная Рада приняла многострадальный закон о легализации игорного бизнеса, но и это не все наши новости на сегодня. Екатерина Монзуль рассудит "Динамо" и "Зарю", VAR для Первой лиги, трансферный бан львовских "Карпат" и сбор главной команды страны. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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