Интерес Милана к игроку Динамо и скандал в Первой лиге. Главные новости за 15 июля. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 15 июля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

"Шахтер" спокойно обыгрывает "Колос" резервом, а "Ингулец" со скандалом удерживается на вершине Первой лиги, но и это не все наши новости на сегодня. "Арсенал" почти сенсационно одолел "Ливерпуль", Евгений Шахов забил за "Лечче", "Милан" интересуется защитником киевского "Динамо", а ФИФА назвала сроки ЧМ-2022. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.