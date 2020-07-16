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Интерес Милана к игроку Динамо и скандал в Первой лиге. Главные новости за 15 июля. Аудио

Общие новости
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Интерес Милана к игроку Динамо и скандал в Первой лиге. Главные новости за 15 июля. Аудио
Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 15 июля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеСкандал в Первой лиге, поражение Ливерпуля, осечка Ювентуса. Главные новости за 15 июля

"Шахтер" спокойно обыгрывает "Колос" резервом, а "Ингулец" со скандалом удерживается на вершине Первой лиги, но и это не все наши новости на сегодня. "Арсенал" почти сенсационно одолел "Ливерпуль", Евгений Шахов забил за "Лечче", "Милан" интересуется защитником киевского "Динамо", а ФИФА назвала сроки ЧМ-2022. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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Комментарии (1)
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zago49
16.07.2020 в 09:35
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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