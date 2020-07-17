Динамо в шаге от второго места, Реал выиграл чемпионат Испании. Главные новости за 16 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 16 июля

В центральном матче 31-го тура УПЛ киевское “Динамо” переиграло “Зарю”. Гости реактивно начали матч – уже на второй минуте гол забил Громов. Однако киевляне быстро отыгрались и вышли вперед. На 14-й и 15-й минутах голы забивали Цыганков и Сидорчук – двумя ассистами отметился Буяльський. Еще через двадцать минут Цыганков оформил дубль – 3:1. Во втором тайме голов не было и счет остался прежним. В параллельном матче “Десна” проиграла “Александрии” (1:3) и лишилась шансов на второе место. Чтобы гарантировать себе серебро, “Динамо” нужно в последнем туре обыграть “Колос”.

Мадрид триумфует. В 37-м туре Ла Лиги “Реал” обыграл “Вильярреал” и выиграл 34-й чемпионский титул в своей истории. Команда Зинедина Зидана победила со счетом 2:1 – дубль сделал Карим Бензема. Одновременно с “Реалом” свой матч проводила “Барселона” – каталонцы неожиданно уступили на “Камп Ноу” “Осасуне” – 1:2. Лионель Месси выступил с жесткой критикой “Барселоны” после финального свистка.

Судейские скандалы в Первой лиге

Арбитра матча “Ингулец” – “Прикарпатье” Ивана Бондаря могут отстранить от работы. Комитет арбитров признал, что рефери допустил две грубые ошибки, которые повлияли на исход встречи в Петрово. Вопрос с отстранением будет рассмотрен на следующем заседании Комитета. Также Бондарем заинтересовался КДК УАФ. Скандальный оттенок приобрела и игра “Агробизнес” – “Минай”. После матча в судейской комнате был избит главный арбитр Юрий Иванов. Пострадавший снял побои и написал заявление в полицию, утверждая, что в его избиении принимал участие президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий.

"Анкарагюджю" объявил о расторжении контракта с Жерсоном Родригесом. Форвард киевского “Динамо” должен был выступать за турецкий клуб до конца сезона на правах аренды. Родригес был исключен из "Анкарагюджю" из-за драки с капитаном команды.

Манчестер Юнайтед и Лестер продолжают борьбу за первую четверку

В 36-м туре АПЛ “Лестер” смог обыграть “Шеффилд Юнайтед” и сохранить за собою четвертую позицию. Выиграл вчера и “Манчестер Юнайтед” – команда Сульшера переиграла “Кристал Пэлас”. У “Лестера” и у “Юнайтед” по 62 очка, но у “лис” лучше разница мячей. “Челси” третий с 63 пунктами.

В Серии А продолжается теоретическая борьба за Скудетто. Вчера в матче 33-го тура миланский “Интер” разгромил на выезде “СПАЛ” 4:0 и поднялся на второе место. “Нерадзурри” отстают от “Ювентуса” на шесть очков.