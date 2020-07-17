Реал – чемпион, Динамо в шаге от серебра, избиение судьи в ПФЛ. Главные новости за 16 июля. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 16 июля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
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"Динамо" обыгрывает "Зарю", "Десна" теряет шансы на серебро, "Реал" выигрывает золото на фоне позора "Барселоны" в Каталонии, но и это не все наши новости на сегодня. Судейские скандалы в ПФЛ, расторжение контракта Жерсона Родригеса с турецким "Анкарагюджю", а также расклады в чемпионатах Англии и Италии. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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