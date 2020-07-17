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Динамо – Заря, эпик фейл Ворсклы и грандиозный скандал в Первой лиге. ТаТоТаке №161

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Жаркая неделя украинского футбола

Динамо – Заря, эпик фейл Ворсклы и грандиозный скандал в Первой лиге. ТаТоТаке №161
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Главный матч сезона приятно увидил, но его результат, скорее всего, навредит всем - и болельщикам, и "Заре", и даже "Динамо". Михаил Спиваковский и Сергей Болотников объясняют, почему так.

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Первая лига Динамо (Киев) Агробизнес (Волочиск) Олег Собуцкий Сергей Болотников Михаил Спиваковский
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Источник:
ТаТоТаке

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