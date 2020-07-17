Динамо – Заря, эпик фейл Ворсклы и грандиозный скандал в Первой лиге. ТаТоТаке №161
Жаркая неделя украинского футбола
Главный матч сезона приятно увидил, но его результат, скорее всего, навредит всем - и болельщикам, и "Заре", и даже "Динамо". Михаил Спиваковский и Сергей Болотников объясняют, почему так.
- "Заря" превратила карету в тыкву
- "Динамо" показало свой уровень, выстояв в очень трудный момент
- Разбираем гола и нюансы игры "Динамо"
- "Заре" не хватило форвардов и лидера, чтобы переломить игру
- Эта победа сыграет с "Динамо" злую шутку
- "Десна", как и "Заря", испугалась себя же
- Оцениваем дебюты Мудрыка и Вакулы, объясняем, почему Тайсон потерял капитанскую повязку
- Ворскла вошла в историю мирового футбола своей... тупостью
- Все об избиении арбитра матча "Агробизнес" – "Минай"
- Новая эмблема "Агробизнеса" – симпатичная, но бессмысленная
- "Днепр-1" действительно хочет Кане, но не купит его
- Новая форма сборной Украины – большая печалька
- Отвечаем всем возмущенным болельщикам "Буковины" и извиняемся за свои фейлы
- Новая загадка в рубрике ШоТоТаке
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ТаТоТаке
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...