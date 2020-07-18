Трансфер Зари, спасение Лунина, возвращение Лидса. Главные новости за 17 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 17 июля

Заря продала защитника в Австрию

Клуб ЛАСК объявил о трансфере 22-летнего защитника "Зари" Евгения Чеберко. Контракт подписан до 2024-го года. Сумма трансфера не разглашается, однако в СМИ ранее фигурировала цифра в 300 000 евро. Чеберко перешел в "Зарю" в 2017-м из "Днепра", он также является капитаном молодежной сборной Украины. В текущем сезоне сыграл 32 матча во всех турнирах. ЛАСК в чемпионате Австрии финишировал четвертым.

Статистический портал Whoscored подсчитал, что самая высокая средняя оценка в матчах после карантина в Серии А в украинского полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского. С показателем 8,5 он опередил Алексиса Санчеса из "Интера" и Пауло Дибалу из "Ювентуса". Добавим, что после возобновления чемпионата Малиновский забил три гола и отдал три результативные передачи в семи матчах. По данным СМИ, если "Аталанта" купила его за 13,5 млн евро, то сейчас его цена выросла как минимум вдвое.

"Овьедо" принимал "Расинг", который уже вылетел из Сегунды, и победил 1:0. Матч был крайне скучным и работы у Андрея фактически не было. Но три полученные очки позволили команде украинского вратаря сохранить прописку во втором по рангу дивизионе. А вот "Альбасете", за который выступает Роман Зозуля, разгромил "Сарагосу" 4:1. Украинский форвард играл с первых минут, но результативными действиями не отличался. "Альбасете" на одно очко опережает зону вылета. В Сегунде еще осталось сыграть один тур.

"Вест Хэм" принимал "Уотфорд" и фактически решил все вопросы еще до перерыва. В составе молотобойцев отличились Антонио, Соучек и Райс, а Андрей вышел на поле лишь на 81-й минуте. Победа 3:1 позволила "Вест Хэму" фактически гарантировать сохранение прописки в АПЛ. За два тура до окончания чемпионата лондонцы опережают "Борнмут" и "Астон Виллу", которые идут в зоне вылета, на шесть очков.

В 25-м туре Первой лиги впервые в истории второго дивизиона будет задействована система видео ассистента арбитра. Она будет использована на поединке между киевской "Оболонью-Бровар" и львовским "Рухом". Будет работать на матче Екатерина Монзуль, а за пультом ВАР - Виталий Романов.

После 16-летней паузы трехкратный чемпион Англии "Лидс Юнайтед" возвращается в высший дивизион. В предпоследнем туре "Вест Бромвич", который был основным конкурентом, проиграл "Хаддерсфилду" и потерял шансы догнать команду Марсело Бьелсы. Сейчас "Лидс" лидирует с 87 очками, "Вест Бромвич" - второй (82 очка), у "Брентфорда" 81 балл.

Чемпион мира 2014-го года в составе сборной Германии Андре Шюррле объявил о завершении карьеры. "Боруссия", которой принадлежит игрок, согласилась на разрыв контракта с выплатой 2,5 млн евро. Таким образом дортмундский клуб сэкономит 4,5 млн, ведь зарплата Андре была 7 млн ​​евро в год. Прошлый сезон он провел в аренде в московском "Спартаке". В карьере Шюррле также были "Челси", с которым он становился чемпионом Англии, "Майнц", "Байер", "Вольфсбург" и "Фулхэм".

В возрасте 65-ти лет из-за тяжелой болезни скончался бывший защитник "Динамо" Владимир Лозинский. За киевский клуб он сыграл более двухсот матчей в период с 1975-го по 1984-й. Трижды становился чемпионом СССР, в 1979-м признавался лучшим игроком чемпионата. Также выступал за "Металлист", киевский СКА, "Кривбасс", "Кремень". После провозглашения независимости длительное время тренировал студенческую сборную Украины.