Трансфер Зари, спасение Лунина, возвращение Лидса. Главные новости за 17 июля
А также статистика Малиновского и решение Шюррле
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 17 июля
Заря продала защитника в Австрию
Клуб ЛАСК объявил о трансфере 22-летнего защитника "Зари" Евгения Чеберко. Контракт подписан до 2024-го года. Сумма трансфера не разглашается, однако в СМИ ранее фигурировала цифра в 300 000 евро. Чеберко перешел в "Зарю" в 2017-м из "Днепра", он также является капитаном молодежной сборной Украины. В текущем сезоне сыграл 32 матча во всех турнирах. ЛАСК в чемпионате Австрии финишировал четвертым.
Малиновский имеет лучшую статистику после карантина
Статистический портал Whoscored подсчитал, что самая высокая средняя оценка в матчах после карантина в Серии А в украинского полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского. С показателем 8,5 он опередил Алексиса Санчеса из "Интера" и Пауло Дибалу из "Ювентуса". Добавим, что после возобновления чемпионата Малиновский забил три гола и отдал три результативные передачи в семи матчах. По данным СМИ, если "Аталанта" купила его за 13,5 млн евро, то сейчас его цена выросла как минимум вдвое.
Лунин отстоял на ноль
"Овьедо" принимал "Расинг", который уже вылетел из Сегунды, и победил 1:0. Матч был крайне скучным и работы у Андрея фактически не было. Но три полученные очки позволили команде украинского вратаря сохранить прописку во втором по рангу дивизионе. А вот "Альбасете", за который выступает Роман Зозуля, разгромил "Сарагосу" 4:1. Украинский форвард играл с первых минут, но результативными действиями не отличался. "Альбасете" на одно очко опережает зону вылета. В Сегунде еще осталось сыграть один тур.
Ярмоленко получил лишь десять минут
"Вест Хэм" принимал "Уотфорд" и фактически решил все вопросы еще до перерыва. В составе молотобойцев отличились Антонио, Соучек и Райс, а Андрей вышел на поле лишь на 81-й минуте. Победа 3:1 позволила "Вест Хэму" фактически гарантировать сохранение прописки в АПЛ. За два тура до окончания чемпионата лондонцы опережают "Борнмут" и "Астон Виллу", которые идут в зоне вылета, на шесть очков.
Стало известно, на каком матче Первой лиги будет работать ВАР
В 25-м туре Первой лиги впервые в истории второго дивизиона будет задействована система видео ассистента арбитра. Она будет использована на поединке между киевской "Оболонью-Бровар" и львовским "Рухом". Будет работать на матче Екатерина Монзуль, а за пультом ВАР - Виталий Романов.
Лидс возвращается в АПЛ
После 16-летней паузы трехкратный чемпион Англии "Лидс Юнайтед" возвращается в высший дивизион. В предпоследнем туре "Вест Бромвич", который был основным конкурентом, проиграл "Хаддерсфилду" и потерял шансы догнать команду Марсело Бьелсы. Сейчас "Лидс" лидирует с 87 очками, "Вест Бромвич" - второй (82 очка), у "Брентфорда" 81 балл.
Вингер Боруссии завершил карьеру в 29 лет
Чемпион мира 2014-го года в составе сборной Германии Андре Шюррле объявил о завершении карьеры. "Боруссия", которой принадлежит игрок, согласилась на разрыв контракта с выплатой 2,5 млн евро. Таким образом дортмундский клуб сэкономит 4,5 млн, ведь зарплата Андре была 7 млн евро в год. Прошлый сезон он провел в аренде в московском "Спартаке". В карьере Шюррле также были "Челси", с которым он становился чемпионом Англии, "Майнц", "Байер", "Вольфсбург" и "Фулхэм".
Умер Владимир Лозинский
В возрасте 65-ти лет из-за тяжелой болезни скончался бывший защитник "Динамо" Владимир Лозинский. За киевский клуб он сыграл более двухсот матчей в период с 1975-го по 1984-й. Трижды становился чемпионом СССР, в 1979-м признавался лучшим игроком чемпионата. Также выступал за "Металлист", киевский СКА, "Кривбасс", "Кремень". После провозглашения независимости длительное время тренировал студенческую сборную Украины.
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