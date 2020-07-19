Поражение Гвардиолы, осечка Аталанты, заявление Собуцкого. Главные новости за 18 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 18 июля

В первом полуфинале старейшего турнира в мире встретились "Арсенал" и "Манчестер Сити". Интересно, что это было противостояние учителя Гвардиолы с его учеником Артетой. И младший переиграл старшего! Решающим фактором стал Пьер-Эмерик Обамейянг. Именно габонец оформил дубль и обеспечил канонирам такой важный для них финал.

Руслан Малиновский вышел в основе на матч против "Вероны", но на этот раз он не смог обеспечить команде очередные три очка. Забив на 50-й минуте (Сапата), команда из Бергамо почти сразу пропустила. Что интересно, огорчил "Аталанту" игрок, контракт которого ей и принадлежит - 23-летний Маттео Пессина. Таким образом, команда Гасперини потеряла возможность ситуативно обойти "Интер". А вот "Милан" поднялся на шестое место после разгрома "Болоньи" со счетом 5:1.

18 июля сразу четверо украинских футболистов, выступающих в зарубежных чемпионатах, отличились забитыми мячами. Гол Юрия Коломойца не помог "Левадии" в поединке с "Флорой" - соперник победил 3:1. Юрий Бушман обеспечил победу "Кауно Жальгирису" над "Ритериай" - 2:1. Юрий Захаркив забил гол-престижа за латвийскую "Елгаву" в игре со "Спартаком" из Юрмолы (1 4). Андрей Яковлев из молдавской "Сперанца" реализовал пенальти в игре с "Динамо-Авто" (1:2).

Как известно, после матча "Агробизнес" - "Минай" арбитр Юрий Иванов написал заявление в полицию по поводу того, что президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий, который по совместительству является вице-президентом УАФ, "нанес ему телесные повреждения". Однако, по словам Собуцкого, на стадионе никто никого не бил, он подверг сомнению заявление арбитра, подчеркнув, что готов свидетельствовать в правоохранительных органах.

УПЛ определилась со сроками следующего сезона

По информации СМИ, сезон 2020/21 стартует 22 августа. Первая часть чемпионата завершится 12 декабря. Перерыв завершится 13-го февраля, а весь чемпионат должны закончить 15-го мая. На этот раз, напомним, будет 26 туров, ведь количество участников увеличится до 14. Финал Кубка Украины должен состояться 12 мая.

Представители УПЛ все еще претендуют на премию Golden Boy

Георгий Цитаишвили и Тете вышли во второй этап голосования итальянского издания Tuttosport, которое определяет лучших молодых игроков в мире. Динамовец набрал восемь процентов голосов, шахтеровец - семь. Теперь число претендентов сократилось до 80, но на втором этапе кроме читателей сайта будут голосовать еще и журналисты.