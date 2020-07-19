Финал УПЛ, скандалы Первой лиги, коронация Реала. Футбол за неделю в АУДИО - анонс

В воскресенье, 19 июля на UA-Футбол выйдет очередной выпуск аудио программы Футбол за неделю, в которой Владимир Стельмах расскажет о важнейших событиях Игры №1 за последние семь дней. На этот раз в программе:

Развязка борьбы за серебро и бронзу УПЛ

Судейские скандалы в Первой лиге

Решение суда по дисквалификации Манчестер Сити

Завершение чемпионата Испании

Успехи украинских игроков в зарубежных чемпионатах

Слушайте сегодня премьеру в 22:00 или в любое удобное для вас время в Google Podcasts, Youtube или Castbox!