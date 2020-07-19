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Финал УПЛ, скандалы Первой лиги, коронация Реала. Футбол за неделю в АУДИО

Общие новости
(3 голосов)

Сегодня в 22:00

Финал УПЛ, скандалы Первой лиги, коронация Реала. Футбол за неделю в АУДИО
UA-Футбол
Новина українською

В воскресенье, 19 июля на UA-Футбол выйдет очередной выпуск аудио программы Футбол за неделю, в которой Владимир Стельмах расскажет о важнейших событиях Игры №1 за последние семь дней. На этот раз в программе:

  • Развязка борьбы за серебро и бронзу УПЛ
  • Судейские скандалы в Первой лиге
  • Решение суда по дисквалификации Манчестер Сити
  • Завершение чемпионата Испании
  • Успехи украинских игроков в зарубежных чемпионатах

Слушайте сегодня премьеру в 22:00 или в любое удобное для вас время в Google Podcasts, Youtube или Castbox!

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В статье: главные новости Футбол за неделю
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