Финал УПЛ, скандалы Первой лиги, коронация Реала. Футбол за неделю в АУДИО
Сегодня в 22:00
В воскресенье, 19 июля на UA-Футбол выйдет очередной выпуск аудио программы Футбол за неделю, в которой Владимир Стельмах расскажет о важнейших событиях Игры №1 за последние семь дней. На этот раз в программе:
- Развязка борьбы за серебро и бронзу УПЛ
- Судейские скандалы в Первой лиге
- Решение суда по дисквалификации Манчестер Сити
- Завершение чемпионата Испании
- Успехи украинских игроков в зарубежных чемпионатах
Слушайте сегодня премьеру в 22:00 или в любое удобное для вас время в Google Podcasts, Youtube или Castbox!
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Новости по теме
- 14:15 Украинские Кубковая история, подвиги Малиновского, страсти Первой лиги. Футбол за неделю в АУДИО
- 16:48 Зарубежные Секрет чемпионства Реала на фоне кризиса Барселоны – вовсе не в судействе. Подкаст №29
- 16:47 Украинские Про xG Русина, потенциальный трансфер Цыганкова и курс Зари Виктора Скрипника. Подкаст №28
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...