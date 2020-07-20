Почти провал Динамо, третье место Волыни, триумф Лэмпарда. Главные новости за 19 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 19 июля

В последнем туре Чемпионата Украины киевской команде нужно было побеждать, чтобы сохранить второе место и не зависеть от результата матча "Заря" - "Десна". Но команда Михайличенко проиграла. Пропустив от Лысенко и Вильхальмссона, киевляне не нашли подходов к воротам Волынца. Впрочем, им повезло, что в Запорожье финальный свисток зафиксировал ничью. На гол Будкивского после перерыва ответил Хомченовский. При этом команда Скрипника не стала рисковать, чтобы выиграть матч, и фактически согласилась на бронзу. Таким образом, "Динамо" все же сыграет в квалификации Лиги Чемпионов, "Заря" - на групповом этапе Лиги Европы как бронзовый призер, а "Десна" - в квалификации Лиги Европы.

"Шахтер" побеждал "Александрию" со счетом 2: 0 до 89-й минуты. В ворота Панькива забивали Тете и Соломон. Но потом Долгий забил первый гол, а на 90 + 1-й Банада установил окончательный итог - 2:2. "Мариуполь" на выезде обыграл "Львов" 2:0, а "Днепр-1" одолел "Ворсклу" 3:0. Дублем отметился Владислав Супряга, который в итоге опередил в гонке бомбардиров Марлоса и Цыганкова (Виктора за счет меньшего количества сыгранных матчей).

Во втором дивизионе состоялись матчи 25-го тура. Лидер первенства "Ингулец" одолел на выезде "Николаев" 1:2. С аналогичным счетом "Минай" переиграл запорожский "Металлург" - закарпатцы вторые в турнирной таблице. А вот "Агробизнес" не удержал победу над "Авангардом", пропустив на 90+2-й минуте. Команду из Волочиска сразу же обошла "Волынь", которая на своем поле была сильнее "Металлист 1925". Харьковчане потерпели третье поражение подряд и, похоже, выпали из числа претендентов на повышение в классе. Также отмечаем разгром "Кремня" "Черноморцем" - 5:0, и поражение "Прикарпатье" от "Балкан" - 1:2.

Во втором полуфинале встречались "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Аристократы забили первыми перед перерывом (Жиру), и сразу после него закрепили преимущество (Маунт). Когда же Магуайр срезал мяч в собственные ворота, судьба путевки в финал стала очевидной. Фернандеш еще успел забить гол престижа, но это мало помогло красным дьяволом. Итак, в финале, который состоится первого августа, мы увидим лондонское дерби - "Арсенал" - "Челси".

В последнем туре уже новый чемпион "Реал" подарил ничью "Леганесу", который еще имел шансы на выживание. Однако одного очка пепинерос не хватило, чтобы спастись - место в элите сохранила "Сельта", которая сыграла вничью с "Эспаньолом". Третьим финишировал "Атлетико" - команда Симеоне сыграла вничью с "Реал Сосьедад" 1:1, "Севилья" в свою очередь минимально обыграла "Валенсию", матрасники и андалусцы набрали равное количество очков, но у мадридцев лучшая разница забитых и пропущенных. "Гранада", разгромив "Атлетик" 4:0, потеснила "Хетафе" с седьмого места. Ну а "Барселона" напоследок разгромила "Алавес" - Месси оформил дубль и выиграл гонку бомбардиров с 25 мячами.

В Италии центральный матч играли "Рома" и "Интер". Де Врэй забил в начале игры, Спинаццола сравнял на 45-й, а Мхитарян вывел волков вперед во втором тайме. Но удержать победу римлянам не удалось - Лукаку забил пенальти на 88-й. Таким образом, "Интер" не смог оторваться от "Аталанты" - преимущество над командой из Бергамо составляет лишь одно очко. "Наполи" вернулся на шестое место, победив "Удинезе" 2:1. Неаполитанцы опережают "Милан" по дополнительным показателям.