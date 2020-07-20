Риски Динамо, второй финалист Кубка Англии и финиш Ла Лиги. Главные новости за 19 июля. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 19 июля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Киевское "Динамо" проигрывает "Колосу" и не упускает место в квалификации Лиги чемпионов лишь благодаря ничье в Запорожье, но и это не все наши новости на сегодня. Результаты матчей Первой лиги, второй финалист Кубка Англии, финиш чемпионата Испании и центральный поединок Серии А. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.