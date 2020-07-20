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В ДТП погиб известный тренер и бывший футболист из Закарпатья

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Вместе с двумя детьми

В ДТП погиб известный тренер и бывший футболист из Закарпатья
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Вчера, 19 июля, в аварии на трассе Киев - Чоп погиб Виктор Ряшко, наставник мукачевского "Мункача", футболист-полузащитник в 1982-1994 годах (выступал за тернопольскую "Ниву", "Кремень", "Буковину"), экс-тренер "Закарпатья", "Нивы" и ФК "Львов", бывший спортивный директор ужгородской "Говерлы".

Авария произошла неподалеку от села Ивановцы Мукачевского района. Автомобиль "Mazda", за рулем которого находился 56-летний Ряшко, столкнулся с грузовиком "Man", который двигался ему навстречу, в направлении города Ужгород. В результате удара грузовик выбросило с дороги и он загорелся.

Водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров, 10-летняя девочка и 23-летний молодой человек, погибли на месте аварии. По сообщению СМИ, сын Виктора Ряшка Михаил также был футболистом.

Живой в результате ДТП осталась 46-летняя жена тренера - четвертая пассажирка машины, она находится в больнице.

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