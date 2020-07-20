  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Заря – Десна, Колос – Динамо, будущее Михайличенко и Скрипника. ТаТоТаке
В тренде

Заря – Десна, Колос – Динамо, будущее Михайличенко и Скрипника. ТаТоТаке

Общие новости
(1 голосов)

Много странностей с последнего тура

Заря – Десна, Колос – Динамо, будущее Михайличенко и Скрипника. ТаТоТаке
Новина українською

Михаил Спиваковский и Сергей Болотников "мочат" "Динамо" и "Зарю", которые выдали невероятно закрученный финиш чемпионата, но не показали то, чего все ожидали от серебряного и бронзового призеров УПЛ.

Читайте такжеСМИ: Вероятность переезда Олимпика на стадион Черноморец равна нулю
  • "Заря" даже не собиралась побеждать "Десну"
  • Странные кадровые решения Скрипника и гибкость Рябоконя
  • В "Динамо" нет ни нападения, ни команды, ни характера
  • Оцениваем вероятность замены Михайличенко на Скрипника
  • Еще одна пощечина болельщикам "Динамо" – от "Шахтера"
  • "Днепр-1" проходит аттестацию в УЕФА, чтобы играть в еврокубках
  • Возможные соперники "Динамо" в квалификации ЛЧ
  • Гельзин отказался от покупки "Черноморца" – это дезинформация
  • Почему УПЛ вдруг стала такой результативной
  • Новая загадка в рубрике ШоТоТаке

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алексей Михайличенко Виктор Скрипник Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ТаТоТаке Сергей Болотников Михаил Спиваковский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...