Заря – Десна, Колос – Динамо, будущее Михайличенко и Скрипника. ТаТоТаке
Много странностей с последнего тура
Михаил Спиваковский и Сергей Болотников "мочат" "Динамо" и "Зарю", которые выдали невероятно закрученный финиш чемпионата, но не показали то, чего все ожидали от серебряного и бронзового призеров УПЛ.
- "Заря" даже не собиралась побеждать "Десну"
- Странные кадровые решения Скрипника и гибкость Рябоконя
- В "Динамо" нет ни нападения, ни команды, ни характера
- Оцениваем вероятность замены Михайличенко на Скрипника
- Еще одна пощечина болельщикам "Динамо" – от "Шахтера"
- "Днепр-1" проходит аттестацию в УЕФА, чтобы играть в еврокубках
- Возможные соперники "Динамо" в квалификации ЛЧ
- Гельзин отказался от покупки "Черноморца" – это дезинформация
- Почему УПЛ вдруг стала такой результативной
- Новая загадка в рубрике ШоТоТаке
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ТаТоТаке
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...