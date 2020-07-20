Заря – Десна, Колос – Динамо, будущее Михайличенко и Скрипника. ТаТоТаке

Михаил Спиваковский и Сергей Болотников "мочат" "Динамо" и "Зарю", которые выдали невероятно закрученный финиш чемпионата, но не показали то, чего все ожидали от серебряного и бронзового призеров УПЛ.

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