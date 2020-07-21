Отставка Михайличенко, Золотой мяч без владельца, ничья Руха. Главные новости от 20 июля

UA-Футбол подготовил для Вас все самые главные футбольные новости за понедельник, 20 июля

Михайличенко больше не главный тренер "Динамо"

Главная сенсация дня. Алексей Михайличенко и его ассистенты Вадим Евтушенко, Сергей Федоров и Михаил Михайлов не будут работать с киевлянами. Руководство клуба не довольно текущим уровнем игры команды, сообщается, что "бело-синие" сделали недостаточно для борьбы за звание чемпиона Украины и для достойного выступления в европейских клубных турнирах. Михайличенко сменил по ходу сезона Хацкевича. Под его руководством "Динамо" в этом сезоне выиграло Кубок Украины и завоевало серебро УПЛ.

Оболонь-Бровар и Рух не забивали голов

Большего ожидалось от этого матча. Команды борятся за выход в УПЛ, ставят перед собой высокие задачи и ничья не могла их удовлетворить. Но именно миром разошлись киевский и львовский клубы, хотя и создали множество опасных моментов. А еще много суеты и много волнения было в противостоянии, что и помешало командам порадовать болельщиков забитыми голами.

В донецком "Олимпике" объявили о назначении главного тренера

Тут без сюрпризов. Игорь Климовский, который ранее работал с приставкой исполняющий обязанности, подписал полноценный контракт с "олимпийцами" на один год. В тренерский штаб коуча вошли Руслан Уманец, Антон Дяченко, Владимир Тименко и Кирилл Мазур. Климовский был назначен и.о. главного тренера в марте этого года и достиг с донецкой командой определенного прогресса, получив доверие руководства.

France Football не будет в 2020 году определять победителя Золотого мяча

Почетный приз вручался каждый сезон, начиная с 1956 года, когда была учреждена награда, и это впервые (из-за пандемии коронавируса) французский журнал отменил церемонию вручения самой престижный индивидуальный награды в футболе. Главный редактор France Football Паскаль Ферре объяснил решение редакции тем, что 2020-й год получился таким, какой не может соответствовать обычным футбольным стандартам.

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"Ювентус" сделал еще один уверенный шаг к чемпионству

Криштиану Роналду оформил дубль во встрече с "Лацио", один из мячей забив с пенальти, а затем воспользовавшись пасом Дибалы. Этого хватило для победы. Но... довольно сложный получился матч, ни туринская, ни римская команды не блистали, особенно в первом тайме. Затем "Старая синьора" вышла вперед за счет голов португальца, у "Лацио" получилось отквитать только один мяч, опять же с пенальти.

В Англии сыграли три матча 37-го тура Премьер-лиги

Важную для себя победу добыл "Вулверхэмптон", обыграв "Кристал Пэлас" 2:0. Как и ранее, "волки" продолжают удивлять, и удерживают свои позиции среди лидеров, потеснив таких грандов как "Тоттенхэм" и "Арсенал". "Шеффилд Юнайтед" на своем поле минимально уступил "Эвертону" (0:1), гол забил Ришарлисон, и "клинки" лишились всех шансов на еврокубки. А "Брайтон" и "Ньюкасл" расписали невыразительную, сухую ничью.