Михайличенко покинул Динамо, Золотой мяч никому не достанется. Главные новости за 20 июля. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 20 июля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Алексей Михайличенко и его ассистенты не будут работать с киевлянами, ничья "Оболони-Бровар" и "Руха", но и это не все наши новости на сегодня. Полноценное назначение Игоря Климовского, сенсация от France Football по поводу вручения Золотого мяча и приближение туринского "Ювентуса" к золотым медалям. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.