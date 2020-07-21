Михайличенко покинул Динамо, Золотой мяч никому не достанется. Главные новости за 20 июля. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 20 июля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
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Алексей Михайличенко и его ассистенты не будут работать с киевлянами, ничья "Оболони-Бровар" и "Руха", но и это не все наши новости на сегодня. Полноценное назначение Игоря Климовского, сенсация от France Football по поводу вручения Золотого мяча и приближение туринского "Ювентуса" к золотым медалям. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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ascent (Луксор)
21.07.2020 в 08:57
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