  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Михайличенко покинул Динамо, Золотой мяч никому не достанется. Главные новости за 20 июля. Аудио
В тренде

Михайличенко покинул Динамо, Золотой мяч никому не достанется. Главные новости за 20 июля. Аудио

Общие новости
(1 голосов)

Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола

Михайличенко покинул Динамо, Золотой мяч никому не достанется. Главные новости за 20 июля. Аудио
Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 20 июля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеОтставка Михайличенко, Золотой мяч без владельца, ничья Руха. Главные новости от 20 июля

Алексей Михайличенко и его ассистенты не будут работать с киевлянами, ничья "Оболони-Бровар" и "Руха", но и это не все наши новости на сегодня. Полноценное назначение Игоря Климовского, сенсация от France Football по поводу вручения Золотого мяча и приближение туринского "Ювентуса" к золотым медалям. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
ascent (Луксор)
21.07.2020 в 08:57
Что прям покинул?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...