Украинец, который не выступал за украинские клубы: Андрею Воронину – 41 год

Андрей Викторович Воронин родился 21 июля 1979 года в Одессе. Бывший украинский футболист и тренер, заслуженный мастер спорта Украины. В 2003 году стал лучшим бомбардиром второй Бундеслиги в составе "Майнца".

Также Воронин защищал цвета "Боруссии" (Менхенгладбах), "Байера", "Ливерпуля", "Герты", московского "Динамо" и "Фортуны" (Дюссельдорф).

С 2002-го по 2012 год Воронин вызывался в сборную Украины. После поединка ЕВРО-2012 с анг