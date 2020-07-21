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Украинец, который не выступал за украинские клубы: Андрею Воронину – 41 год

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Андрей уже в молодости уехал в Германию

Украинец, который не выступал за украинские клубы: Андрею Воронину – 41 год
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Андрей Викторович Воронин родился 21 июля 1979 года в Одессе. Бывший украинский футболист и тренер, заслуженный мастер спорта Украины. В 2003 году стал лучшим бомбардиром второй Бундеслиги в составе "Майнца".

Также Воронин защищал цвета "Боруссии" (Менхенгладбах), "Байера", "Ливерпуля", "Герты", московского "Динамо" и "Фортуны" (Дюссельдорф).

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С 2002-го по 2012 год Воронин вызывался в сборную Украины. После поединка ЕВРО-2012 с анг

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В статье: Андрей Воронин
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