  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Электронные паспорта болельщиков и игроков. УАФ начала сотрудничество с Минцифрой
В тренде

Электронные паспорта болельщиков и игроков. УАФ начала сотрудничество с Минцифрой

Общие новости
(1 голосов)

Каждый со своей мотивацией

Электронные паспорта болельщиков и игроков. УАФ начала сотрудничество с Минцифрой
Новина українською

Министерство цифровой трансформации Украины начало партнерство с Украинской ассоциацией футбола, чтобы расширить доступ к информации, касающейся достижений украинского футбола, организации и проведения соревнований, рост уровня и массовости футбола среди всех слоев населения Украины.

20 июля Министерство цифровой трансформации подписало меморандум о сотрудничестве с общественной союзом "Украинская ассоциация футбола".

Стороны договорились сотрудничать по таким направлениям:

  • содействие цифровизации регистрации, организации и проведения соревнований по футболу;
  • содействие применению отражение в электронном виде информации, содержащейся в паспорте гражданина Украины в форме карточки, и отражение в электронном виде информации, содержащейся в паспорте гражданина Украины для выезда за границу, с использованием мобильного приложения "Дия";
  • содействие организации и проведению конференций, визитов, встреч, семинаров, круглых столов, тренингов, фестивалей, выставок и т.п. по вопросам сотрудничества.

Во время церемонии подписания меморандума заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан подчеркнула, что цифровые технологии открывают множество возможностей для спорта, в том числе и футбола.

Читайте такжеСмалийчук: Странно, что УАФ обратила внимание на проблему стимуляции только сейчас

Наша цель - чтобы цифровые технологии использовались чаще в футбольной отрасли на разных уровнях. Мы можем помогать с обучением цифровой грамотности сотрудников благодаря "Дия. Цифрова освіта" и реализовывать совместные проекты для предпринимателей в рамках "Дия. Бизнес".

А первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Вадим Костюченко заявил, что есть много направлений цифровой трансформации, которые ассоциация собирается реализовать при консультативной поддержке Минцифры.

От электронного паспорта болельщика к электронного паспорта игрока. Также мы с благодарностью приобщаемся к программе обучения цифровой грамотности, это особенно нужно в регионах Украины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Болельщики УАФ игроки
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
androma (Вересневе)
21.07.2020 в 12:25
Для футбола от этой диджитализации пользы никакой, а для пиляния бабосиков и такая схема тоже сгодится.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...