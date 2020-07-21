Электронные паспорта болельщиков и игроков. УАФ начала сотрудничество с Минцифрой

Министерство цифровой трансформации Украины начало партнерство с Украинской ассоциацией футбола, чтобы расширить доступ к информации, касающейся достижений украинского футбола, организации и проведения соревнований, рост уровня и массовости футбола среди всех слоев населения Украины.

20 июля Министерство цифровой трансформации подписало меморандум о сотрудничестве с общественной союзом "Украинская ассоциация футбола".

Стороны договорились сотрудничать по таким направлениям:

содействие цифровизации регистрации, организации и проведения соревнований по футболу;

содействие применению отражение в электронном виде информации, содержащейся в паспорте гражданина Украины в форме карточки, и отражение в электронном виде информации, содержащейся в паспорте гражданина Украины для выезда за границу, с использованием мобильного приложения "Дия";

содействие организации и проведению конференций, визитов, встреч, семинаров, круглых столов, тренингов, фестивалей, выставок и т.п. по вопросам сотрудничества.

Во время церемонии подписания меморандума заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан подчеркнула, что цифровые технологии открывают множество возможностей для спорта, в том числе и футбола.

Наша цель - чтобы цифровые технологии использовались чаще в футбольной отрасли на разных уровнях. Мы можем помогать с обучением цифровой грамотности сотрудников благодаря "Дия. Цифрова освіта" и реализовывать совместные проекты для предпринимателей в рамках "Дия. Бизнес".

А первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Вадим Костюченко заявил, что есть много направлений цифровой трансформации, которые ассоциация собирается реализовать при консультативной поддержке Минцифры.

От электронного паспорта болельщика к электронного паспорта игрока. Также мы с благодарностью приобщаемся к программе обучения цифровой грамотности, это особенно нужно в регионах Украины.