Собуцкий просит приостановить его полномочия вице-президента УАФ

Олег Собуцкий, президент перволигового "Агробизнеса" и вице-президент УАФ, обвиняемый арбитром Ивановым в избиении, обратился с письмом в Ассоциацию футбола с просьбой прекратить его полномочия.

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Речь идет о временном лишении членства в исполнительном комитете УАФ и должности вице-президента союза на период рассмотрения комитетом по этике и честной игры дела по обвинении в избиении арбитра после матча 24-го тура "Агробизнес" - "Минай" 0:2.

Также Собуцкий обязался не принимать участия в голосовании по этому вопросу.