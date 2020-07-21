Собуцкий просит приостановить его полномочия вице-президента УАФ
По обвинению в избиении арбитра
Олег Собуцкий, президент перволигового "Агробизнеса" и вице-президент УАФ, обвиняемый арбитром Ивановым в избиении, обратился с письмом в Ассоциацию футбола с просьбой прекратить его полномочия.
Читайте такжеОбвиняемый в избиении арбитра президент Агробизнеса заявил о ссоре бригады судей между собой
Речь идет о временном лишении членства в исполнительном комитете УАФ и должности вице-президента союза на период рассмотрения комитетом по этике и честной игры дела по обвинении в избиении арбитра после матча 24-го тура "Агробизнес" - "Минай" 0:2.
Также Собуцкий обязался не принимать участия в голосовании по этому вопросу.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...