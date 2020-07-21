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Славутич-Арена впервые в истории примет матч женской сборной Украины

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В рамках отбора к ЧЕ сборная Украины 22 сентября сыграет с Черногорией

Славутич-Арена впервые в истории примет матч женской сборной Украины
Новина українською

Осенью женская сборная Украины по футболу продолжит свое выступление в квалификации чемпионата Европы.

Украинская сборная в этом году должен сыграть еще пять матчей отборочного цикла.

18-го сентября наши девушки проведут выездной поединок с командой Черногории, а уже 22-го будут принимать сборную Греции.

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В октябр команду ожидают также два матча - домашний с Ирландией (23-го) и гостевой с Грецией (27-го). Завершать групповой этап отбора ЧЕ "сине-желтые " будут встречей в родных стенах с черногорками (1 декабря).

Как сообщает Всеукраинская ассоциация женского футбола, 22 сентября "сине-желтые" впервые в истории сыграют домашний матч в Запорожье на "Славутич-Арене". Информацию о времени начала поединка Украина - Греция будет известна позже.

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В статье: Славутич-Арена Женская сборная Украины по футболу
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Источник:
УАФ

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