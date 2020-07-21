Славутич-Арена впервые в истории примет матч женской сборной Украины
В рамках отбора к ЧЕ сборная Украины 22 сентября сыграет с Черногорией
Осенью женская сборная Украины по футболу продолжит свое выступление в квалификации чемпионата Европы.
Украинская сборная в этом году должен сыграть еще пять матчей отборочного цикла.
18-го сентября наши девушки проведут выездной поединок с командой Черногории, а уже 22-го будут принимать сборную Греции.
В октябр команду ожидают также два матча - домашний с Ирландией (23-го) и гостевой с Грецией (27-го). Завершать групповой этап отбора ЧЕ "сине-желтые " будут встречей в родных стенах с черногорками (1 декабря).
Как сообщает Всеукраинская ассоциация женского футбола, 22 сентября "сине-желтые" впервые в истории сыграют домашний матч в Запорожье на "Славутич-Арене". Информацию о времени начала поединка Украина - Греция будет известна позже.