Страсти по Скрипнику, отставка Демченко и Милан в ЛЕ. Главные новости за 21 июля

Об этом рассказал прессе сам наставник. По словам тренера "Зари", он уезжает на отдых и вернется к работе только 1 августа. При этом Скрипник отметил, что не боится в случае чего возглавить киевлян - дескать, в Германии уже получил опыт работы под давлением. Параллельно близкая к "Динамо "пресса подтвердила, что предложений Скрипнику пока не было, но уточнила, что Суркисы связались с Ребровым. Ну а бывший директор "Зари" Сергей Рафаилов дал понять, что клаусула Скрипника Киеву сейчас не по карману, "если президент не договорится иначе". Любопытное уточнение.

Три подряд сухие поражения заставили боссов клуба пойти на решительные меры. Демченко проработал с командой больше года и давал результат на протяжении большей части сезона, но это его не спасло. На данный момент "Металлист-1925" отстает от третьего места на 4 очка, но впереди еще целых пять туров, а календарь у команды не самый сложный. Шансы изменить ситуацию наверняка будут.

Поскольку коронавирус сильно повлиял на календари футбольных чемпионатов, еврокубки в этом году тоже начнутся необычайно поздно. Согласно графику, утвержденному УЕФА, "Шахтер" стартует в группе ЛЧ аж 20/21 октября; на день позже начнет свой путь в группе ЛЕ "Заря"; "Динамо" начнет квалификацию ЛЧ 15/16 сентября; "Десна" дебютирует в квалификации ЛЕ 24 сентября; ну а последний участник еврокубков от Украины, коим может стать "Днепр-1", "Мариуполь", "Александрия" или "Колос", стартует в ЛЕ 17 сентября.

И.о. генерального директора Зари Станислав Оганов подтвердил то, что пресса мусолила уже давно. Богдан Леднев и Александр Тымчик вернулись в "Динамо", где и начнут подготовку к новому сезону; Богдан Михайличенко переходит в бельгийский "Андерлехт"; ну а трансфер Евгения Чеберко в ЛАСК объявили еще раньше. Проще говоря, новый сезон луганчане начнут с совсем другой линией обороны.

Олег Собуцкий, который по совместительству почетный президент "Агробизнеса" из Волочиска, отстранен из УАФ на время расследования инцидента с избиением арбитра после 24-го тура Первой лиги. Бизнесмен сам прислал письмо с просьбой временно прекратить свои полномочия, и УАФ его поддержала. Правильное решение - инцидент на самом деле очень серьезный, его расследует полиция. Как бы плохо не судили арбитры, если начать их бить - лучше точно не станет.

Первые матчи 35-го тура прошли в Италии. "Аталанта" изменила своему привычному сверхрезультативному стилю и очень скромно одолела "Болонью" (1:0) благодаря дежурному мячу вышедшего со скамейки Луиса Муриэля. Как минимум до вечера бергамаски на второй строчке в Серии А. Наш Руслан Малиновский вышел на поле в середине второго тайма и усилил давление на ворота гостей, но в этот раз без голов. В параллельной игре "Милан" огорчил развеселый "Сассуоло" благодаря дублю Златана Ибрагимовича (2:1), чем гарантировал себе место в ЛЕ на следующий сезон. Право слово, швед - лучший 38-летний форвард, которого только доводилось видеть.

"Канониры" выступили в лучших своих традициях - после побед над "Ливерпулем" и "Сити" проиграли "Астон Вилле" - 0:1. Хоть немного оправдывает команду Микеля Артеты только то, что "Вилланам" эти три очка были нужны, как воздух - благодаря им команда впервые за много месяцев покинула зону вылета. А вот для "Арсенала" в этом сезоне остался всего один важный матч, и он не в АПЛ - это финал Кубка Англии против "Челси", запланированный на 1 августа.