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Страсти по Скрипнику, отставка Демченко и Милан в ЛЕ. Главные новости за 21 июля

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UA-Футбол подготовил для Вас все самые важные новости из мира футбола за вторник, 21 июля

Страсти по Скрипнику, отставка Демченко и Милан в ЛЕ. Главные новости за 21 июля
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"Динамо" не делало предложений Скрипнику

Об этом рассказал прессе сам наставник. По словам тренера "Зари", он уезжает на отдых и вернется к работе только 1 августа. При этом Скрипник отметил, что не боится в случае чего возглавить киевлян - дескать, в Германии уже получил опыт работы под давлением. Параллельно близкая к "Динамо "пресса подтвердила, что предложений Скрипнику пока не было, но уточнила, что Суркисы связались с Ребровым. Ну а бывший директор "Зари" Сергей Рафаилов дал понять, что клаусула Скрипника Киеву сейчас не по карману, "если президент не договорится иначе". Любопытное уточнение.

Демченко уволен из "Металлиста-1925"

Три подряд сухие поражения заставили боссов клуба пойти на решительные меры. Демченко проработал с командой больше года и давал результат на протяжении большей части сезона, но это его не спасло. На данный момент "Металлист-1925" отстает от третьего места на 4 очка, но впереди еще целых пять туров, а календарь у команды не самый сложный. Шансы изменить ситуацию наверняка будут.

График наших в еврокубках: ждать еще долго

Поскольку коронавирус сильно повлиял на календари футбольных чемпионатов, еврокубки в этом году тоже начнутся необычайно поздно. Согласно графику, утвержденному УЕФА, "Шахтер" стартует в группе ЛЧ аж 20/21 октября; на день позже начнет свой путь в группе ЛЕ "Заря"; "Динамо" начнет квалификацию ЛЧ 15/16 сентября; "Десна" дебютирует в квалификации ЛЕ 24 сентября; ну а последний участник еврокубков от Украины, коим может стать "Днепр-1", "Мариуполь", "Александрия" или "Колос", стартует в ЛЕ 17 сентября.

Из "Зари" ушла четверка основных исполнителей

И.о. генерального директора Зари Станислав Оганов подтвердил то, что пресса мусолила уже давно. Богдан Леднев и Александр Тымчик вернулись в "Динамо", где и начнут подготовку к новому сезону; Богдан Михайличенко переходит в бельгийский "Андерлехт"; ну а трансфер Евгения Чеберко в ЛАСК объявили еще раньше. Проще говоря, новый сезон луганчане начнут с совсем другой линией обороны.

УАФ временно забанила своего вице-президента

Олег Собуцкий, который по совместительству почетный президент "Агробизнеса" из Волочиска, отстранен из УАФ на время расследования инцидента с избиением арбитра после 24-го тура Первой лиги. Бизнесмен сам прислал письмо с просьбой временно прекратить свои полномочия, и УАФ его поддержала. Правильное решение - инцидент на самом деле очень серьезный, его расследует полиция. Как бы плохо не судили арбитры, если начать их бить - лучше точно не станет.

"Аталанта" на втором месте, "Милан" - в ЛЕ

Первые матчи 35-го тура прошли в Италии. "Аталанта" изменила своему привычному сверхрезультативному стилю и очень скромно одолела "Болонью" (1:0) благодаря дежурному мячу вышедшего со скамейки Луиса Муриэля. Как минимум до вечера бергамаски на второй строчке в Серии А. Наш Руслан Малиновский вышел на поле в середине второго тайма и усилил давление на ворота гостей, но в этот раз без голов. В параллельной игре "Милан" огорчил развеселый "Сассуоло" благодаря дублю Златана Ибрагимовича (2:1), чем гарантировал себе место в ЛЕ на следующий сезон. Право слово, швед - лучший 38-летний форвард, которого только доводилось видеть.

"Арсенал" помогает "Астон Вилле" спастись

"Канониры" выступили в лучших своих традициях - после побед над "Ливерпулем" и "Сити" проиграли "Астон Вилле" - 0:1. Хоть немного оправдывает команду Микеля Артеты только то, что "Вилланам" эти три очка были нужны, как воздух - благодаря им команда впервые за много месяцев покинула зону вылета. А вот для "Арсенала" в этом сезоне остался всего один важный матч, и он не в АПЛ - это финал Кубка Англии против "Челси", запланированный на 1 августа.

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В статье: Андрей Демченко Виктор Скрипник Милан главные новости
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