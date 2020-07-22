Динамо ищет тренера, обеднение Зари и график еврокубков. Главные новости за 21 июля. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 21 июля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Скрипник не получал предложения от киевского "Динамо", Демченко уволили из "Металлиста-1925", но и это не все наши новости на сегодня. Четверка ключевых исполнителей покинула луганскую "Зарю", график выступлений украинских клубов в еврокубках, отстранение вице-президента УАФ Олега Собуцкого и результаты поединков. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.