Зрители на матчах УПЛ, отказ Реброва, феерия Ливерпуля. Главные новости за 22 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 22 июля

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что на поединки за путевку в Лигу Европы смогут попасть зрители. Министерство здравоохранения позволило, чтобы на стадионе присутствовали максимум 25% зрителей от его вместимости. Если эксперимент будет удачным, в будущем квоту могут поднять до 50%. Напомним, что полуфиналы за место в Лиге Европы, в которых сыграют "Колос" - "Днепр-1" и "Александрия" - "Мариуполь", состоятся 25 июля.

По информации СМИ, Сергей Ребров не согласился на предложение второй раз возглавить киевский клуб. При этом кандидатура Виктора Скрипника, о которой тоже много говорили, не является приоритетной для руководства "Динамо". Сообщается, что Игорь Суркис хочет пригласить иностранного специалиста, однако все фамилии - только догадки журналистов. Назначение ожидается со дня на день.

Новый чемпион Англии выдал сумасшедший матч с "Челси". Первый тайм заканчивался со счетом 3:0, но перед свистком на перерыв Жиру успел один гол отыграть. В начале второго Фирмино забил четвертый гол в ворота аристократов, но те нашли в себе силы вернуть интригу. Абрахам и Пулишич сократили отставание до минимума. Впрочем, последнее слово было за красными - Окслейд-Чемберлен установил окончательный счет - 5:3 в пользу "Ливерпуля". В это время "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью 1:1 с "Вест Хэмом". Этого оказалось достаточно, чтобы красные дьяволы обошли и "Лестер", и "Челси". Правда, лондонцев МЮ опережает по дополнительным показателям. В последнем туре команда Сульшера сыграет именно с "Лестером", а "Челси" примет "Вулверхэмптон".

Команда Антонио Конте потеряли два очка в игре с "Фиорентиной" - так ничья 0:0. Это позволило "Аталанте" удержаться на второй строчке. Между тем "Рома" поиздевалась над СПАЛом - 6:1. Учитывая форму "Лацио", волки еще могут замахнуться на Лигу Чемпионов, их отставание от четвертого места составляет восемь очков. Также отмечаем поражение "Наполи" от "Пармы" со счетом 1:2.

Вслед за "Лидс" путевку в высший английский дивизион получил "Вест Бромвич", который на два очка опередил "Брентфорд". Последний сыграет в плей-офф с "Суонси", который на финише опередил "Ноттингем Форест". Вторую пару сформировали "Кардифф" и "Фулхэм".

Барселону может возглавить француз

По данным авторитетного издания L`Equipe, на должность главного тренера "Барселоны" претендует бывший тренер ПСЖ и сборной Франции Лоран Блан. В его персоне заинтересован спортивный директор каталонского клуба Эрик Абидаль. Интересно, что Блан не тренирует с 2016-го года, и он очень заинтересован в новой работе. Хотя ранее президент "Барсы" выражал поддержку Кике Сетьену, но по данным СМИ против него выступают игроки.

Россонери продолжит тренировать Стефано Пиоли. Новое соглашение рассчитано до 2022-го года. Поэтому приезд в Милан немецкого специалиста Ральфа Рангника откладывается. Стоит заметить, что "Милан" после карантина демонстрирует отличные результаты - семь побед, три ничьих и ни одного поражения. Это позволило команде Пиоли забронировать место в Лиге Европы на следующий сезон.