  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зрители на матчах УПЛ, отказ Реброва, феерия Ливерпуля. Главные новости за 22 июля
В тренде

Зрители на матчах УПЛ, отказ Реброва, феерия Ливерпуля. Главные новости за 22 июля

Общие новости
(1 голосов)

А также осечка Интера и претендент на пост тренера Барсы

Зрители на матчах УПЛ, отказ Реброва, феерия Ливерпуля. Главные новости за 22 июля
UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 22 июля

На матчи плей-офф пустят зрителей

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что на поединки за путевку в Лигу Европы смогут попасть зрители. Министерство здравоохранения позволило, чтобы на стадионе присутствовали максимум 25% зрителей от его вместимости. Если эксперимент будет удачным, в будущем квоту могут поднять до 50%. Напомним, что полуфиналы за место в Лиге Европы, в которых сыграют "Колос" - "Днепр-1" и "Александрия" - "Мариуполь", состоятся 25 июля.

Реброва не будет в Динамо

По информации СМИ, Сергей Ребров не согласился на предложение второй раз возглавить киевский клуб. При этом кандидатура Виктора Скрипника, о которой тоже много говорили, не является приоритетной для руководства "Динамо". Сообщается, что Игорь Суркис хочет пригласить иностранного специалиста, однако все фамилии - только догадки журналистов. Назначение ожидается со дня на день.

Ливерпуль вывел МЮ на третье место

Новый чемпион Англии выдал сумасшедший матч с "Челси". Первый тайм заканчивался со счетом 3:0, но перед свистком на перерыв Жиру успел один гол отыграть. В начале второго Фирмино забил четвертый гол в ворота аристократов, но те нашли в себе силы вернуть интригу. Абрахам и Пулишич сократили отставание до минимума. Впрочем, последнее слово было за красными - Окслейд-Чемберлен установил окончательный счет - 5:3 в пользу "Ливерпуля". В это время "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью 1:1 с "Вест Хэмом". Этого оказалось достаточно, чтобы красные дьяволы обошли и "Лестер", и "Челси". Правда, лондонцев МЮ опережает по дополнительным показателям. В последнем туре команда Сульшера сыграет именно с "Лестером", а "Челси" примет "Вулверхэмптон".

Интер не смог вернуться на вторую строчку

Команда Антонио Конте потеряли два очка в игре с "Фиорентиной" - так ничья 0:0. Это позволило "Аталанте" удержаться на второй строчке. Между тем "Рома" поиздевалась над СПАЛом - 6:1. Учитывая форму "Лацио", волки еще могут замахнуться на Лигу Чемпионов, их отставание от четвертого места составляет восемь очков. Также отмечаем поражение "Наполи" от "Пармы" со счетом 1:2.

Определился второй новичок АПЛ

Вслед за "Лидс" путевку в высший английский дивизион получил "Вест Бромвич", который на два очка опередил "Брентфорд". Последний сыграет в плей-офф с "Суонси", который на финише опередил "Ноттингем Форест". Вторую пару сформировали "Кардифф" и "Фулхэм".

Барселону может возглавить француз

По данным авторитетного издания L`Equipe, на должность главного тренера "Барселоны" претендует бывший тренер ПСЖ и сборной Франции Лоран Блан. В его персоне заинтересован спортивный директор каталонского клуба Эрик Абидаль. Интересно, что Блан не тренирует с 2016-го года, и он очень заинтересован в новой работе. Хотя ранее президент "Барсы" выражал поддержку Кике Сетьену, но по данным СМИ против него выступают игроки.

Милан продлил контракт с тренером

Россонери продолжит тренировать Стефано Пиоли. Новое соглашение рассчитано до 2022-го года. Поэтому приезд в Милан немецкого специалиста Ральфа Рангника откладывается. Стоит заметить, что "Милан" после карантина демонстрирует отличные результаты - семь побед, три ничьих и ни одного поражения. Это позволило команде Пиоли забронировать место в Лиге Европы на следующий сезон.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...