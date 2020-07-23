Триумф Ливерпуля, болельщики на матчах УПЛ и отказ Реброва. Главные новости за 22 июля. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 22 июля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Условия для зрителей на поединки за путевку Лиги Европы, очередная порция слухов касательно нового наставника киевского "Динамо", но и это не все наши новости на сегодня. "Милан" продлевает контракт с Пиоли, Лоран Блан может возглавить "Барселону", а "Ливерпуль" празднует триумф в АПЛ на пустом "Энфилде" после перестрелки с "Челси". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.