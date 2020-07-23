  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Угадайте футболиста по его клубной карьере. ТЕСТ
В тренде

Угадайте футболиста по его клубной карьере. ТЕСТ

Общие новости
(3 голосов)

Насколько хорошо вы помните карьерные пути бывших и действующих игроков?

Угадайте футболиста по его клубной карьере. ТЕСТ
Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В нашем очередном тесте, мы предлагаем вам проверить насколько хорошо вы знаете клубные карьеры футболистов. По клубам, которые расставлены в хронологическом порядке, вам надо определить, что это за игрок.

Читайте такжеНазовите украинских игроков, выступавших в ТОП-5 чемпионатах. КВИЗ

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: квиз от UA-Футбол
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Alex7Chapman (Кропивницький)
23.07.2020 в 11:20
10/10 за 11 секунд до завершення часу
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...