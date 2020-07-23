Угадайте футболиста по его клубной карьере. ТЕСТ
Насколько хорошо вы помните карьерные пути бывших и действующих игроков?
В нашем очередном тесте, мы предлагаем вам проверить насколько хорошо вы знаете клубные карьеры футболистов. По клубам, которые расставлены в хронологическом порядке, вам надо определить, что это за игрок.
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Комментарии (1)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
23.07.2020 в 11:20
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