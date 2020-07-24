Луческу возглавил Динамо, УАФ наказала Собуцкого. Главные новости за 23 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 23 июля

Экс-тренер донецкого “Шахтера” Мирча Луческу вчера официально возглавил киевское “Динамо”. Контракт 74-летнего тренера с “Динамо”рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон. “Надеюсь, что с приходом тренерской команды Луческу возродятся победные традиции киевского "Динамо", он завоюет много титулов, и болельщики будут оценивать Мирчу по его результатам”, – сказал президент киевского клуба Игорь Суркис. Сам Луческу, в свою очередь, поблагодарил судьбу за то, что он “пришел в клуб с большими традициями и талантливыми футболистами” и выразил уверенность в том, что “вместе мы будем плодотворно работать”.

КДК УАФ признал вице-президента УАФ и почетного президента "Агробизнеса" Олега Собуцкого виновным в применении физической силы к главному арбитру матча с "Минаем". КДК принял решение пожизненно отстранить функционера от футбола и оштрафовать клуб на 500 тысяч гривен. По словам Собуцкого, решение КДУ это “шок, вранье и продажность нашей системы”.

"Шахтер" ведет переговоры с "Динамо" по поводу возможного переезда на “НСК Олимпийский”. Донецкий клуб хочет в следующем сезоне играть на крупнейшем стадионе страны не только все матчи ЛЧ следующего сезона, но и все матчи УПЛ. “Они уже близки к договоренности с "Динамо". Потом будут договариваться с Министерством спорта, которому принадлежит НСК "Олимпийский", – сообщил ведущий шоу "ТаТоТаке" Сергей Болотников.

Испанский “Вильярреал”, занявший в последнем сезоне Ла Лиги пятое место, объявил о назначении нового главного тренера. Им стал 48-летний Унаи Эмери, ранее работавший в “Валенсии”, “Спартаке”, “Севилье”, ПСЖ и лондонском “Арсенале”.

Туринский “Ювентус” не воспользовался возможностью досрочно стать чемпионом Италии. Чтобы в девятый раз подряд выиграть Скудетто “Ювентусу” нужно было добыть три очка в игре с “Удинезе”, но “бьянконери” проиграли – 1:2. За три тура до конца чемпионата “Ювентус” опережает на шесть очков “Аталанту”, на семь “Интер” и на восемь – “Лацио”.

Вчера состоялось три матча 26-го тура тура Первой лиги. Лидер чемпионата “Ингулец” не смог обыграть “Черноморец” – 0:0. Этот результат позволил “Минаю” сократить отставание от первого места до одного очка – закарпатский клуб разгромил “Черкащину” 6:2. В третьем матче “Металлург” переиграл “Авангард” – 3:1.