Луческу в Динамо, новая арена Шахтера и наказание для Собуцкого. Главные новости за 23 июля. Аудио
Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 23 июля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Многолетний тренер "Шахтера" Мирча Луческу возглавил "Динамо", КДК отстраняет Олега Собуцкого от футбола, но и это не все наши новости на сегодня. "Горняки" могут переехать на "Олимпийский" не только на матчи ЛЧ, но и на поединки УПЛ, новый известный наставник "Вильярреала", а также про результаты в Серии А и ПФЛ. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...