Луческу в Динамо, новая арена Шахтера и наказание для Собуцкого. Главные новости за 23 июля. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 23 июля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Многолетний тренер "Шахтера" Мирча Луческу возглавил "Динамо", КДК отстраняет Олега Собуцкого от футбола, но и это не все наши новости на сегодня. "Горняки" могут переехать на "Олимпийский" не только на матчи ЛЧ, но и на поединки УПЛ, новый известный наставник "Вильярреала", а также про результаты в Серии А и ПФЛ. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.