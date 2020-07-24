УАФ утвердила список стадионов Украины по четырем категориям
В высшей категории - 6 стадионов
Как уже сообщалось ранее Украинская Ассоциация футбола намерена внедрить категории украинских стадионов.
Сегодня УАФ опубликовала перечень стадионов Украины, которые разделены на 4 категории.
Отмечается, что деление введут с сезона 2020/2021.
4-я категория (любые матчи)
"Арена Львов" (Львов)
"Арена Днепр" (Днепр)
НСК "Олимпийский (Киев)
"Металлист" (Харьков)
"Славутич-Арена" (Запорожье)
"Черноморец" (Одесса)
3-я категория (УПЛ, финал Кубка, Суперкубок)
"Авангард" (Луцк)
"Авангард" (Ужгород)
"Ворскла" им. Бутовского (Полтава)
"Динамо" им. Лобановского (Киев)
"Звезда" (Кропивницкий)
"Колос" (Ковалевка, Киевская обл.)
"Метеор" (Днепр)
"Ника" (Александрия)
"Оболонь-Арена" (Киев)
Стадион им. Бойко (Мариуполь)
Тернопольский городской стадион (Тернополь)
"Украина" (Львов)
Центральный городской стадион (Николаев)
Центральный стадион (Черкассы)
"Чернигов" (Чернигов)
2-я категория (Первая лига, Кубок Украины до 1/4-й)
"Авангард" (Краматорск, Донецкая обл.), "Блюминг" (Краматорск, Донецкая обл.), "Буковина" (Черновцы), "Ингулец" (Петрово, Кировоградская обл.), "Колос" (Млинов, Ровненская обл.), "Кремень-Арена" им. Бабаева (Кременчуг, Черкасская обл.), "Кристалл" (Херсон), "Локомотив" (Полтава), "Минай-Арена" (Минай, Закарпатская обл.).
"Нефтяник" (Ахтырка, Сумская обл.), НТК им. Банникова (Киев), "Подолье" (Хмельницкий), "Рух" (Ивано-Франковск), "Скиф" (Львов), "Солнечный" (Харьков), Стадион им. Тропанца (Заря, Одесская обл.), "Юбилейный" (Сумы), "Юность" (Волочиск, Хмельницкая обл.), "Юность" (Горишние Плавни, Полтавская обл.), "Юность" (Чернигов).
1-я категория (Вторая лига, U-21, U-19, Кубок до 1/8-й)
"Азовец" (Мариуполь), "Альянс-Арена" (Байрак, Сумская обл.), "Ворскла-Смена" (Нижние Млыны, Полтавская обл.), "Головковский" (Головковка, Кировоградская обл.), "Динамо" (Харьков), "Электрометаллург" (Никополь), "Энергетик" (Бурштын), "Энергия" (Новая Каховка), "Затис" (Горностаевка, Херсонская обл.), "Западный" (Мариуполь).
"Заря" (Белозерье, Черкасская обл.), "Иван" (Одесса), "Изотоп" (Вараш, Ровненская обл.), "Княжа-Арена" (Счастливое, Киевская обл.), "Колос" (Березне, Ровненская обл.), "Колос" (Борисполь, Киевская обл.), "Колос" (Чкалово, Днепропетровская обл.), "Локомотив" (Рава-Русская, Львовская обл.), "Лтава" (Полтава), "Мальва" (Черновцы), "Марьяновский" (Марьяновка, Херсонская обл.), "Машиностроитель" (Карловка, Полтавская обл.).
"Медик" (Моршин, Львовская обл.), "Ника" искусственное поле (Александрия), "Олимп" (Александрия), "Олимпийский" (Каховка, Херсонская обл.), "Олимпийские резервы" (Днепр), "Подшипник" (Луцк), "Сокол" (Львов), "Сокол" (Стрый, Львовская обл.), "Спартак" (Одесса), "Спартак-Арена" (Житомир), стадион им. Маркевича (Винники, Львовская обл.), стадион им. Мельника (Обухов, Киевская обл.), стадион Львовской ДЮСШОР 4 (Львов), стадион УТБ "Конча-Заспа" (Киев).
Стадион УТБ "Мариуполь" (Мариуполь), стадион УТБ "Металлист" (Высокое, Харьковская обл.), стадион УТБ "Металлург" (Запорожье), "Люстдорф" (Одесса), "Торпедо" (Запорожье), "Трудовые резервы" (Белая Церковь, Киевская обл.), "Хет-Трик Арена" (Ивано-Франковск), "Химик" (Винница), "Химик" (Калуш, Ивано-ФРанковская обл.), Центральный городской стадион (Винница), Центральный городской стадион (Ирпень, Киевская обл.).
Центральный городской стадион "Спартак" (Коростень, Житомирская обл.), Центральный стадион (Умань, Черкасская обл.), Центральный стадион (Калиновка, Киевская обл.), Центральный стадион им. Бруквенка (Макаров, Киевская обл.), "Чернигов-Арена" (Чернигов), "Шахта Октябрьская" (Кривой Рог), "Юбилейный" (Буча, Киевская обл.), манеж "Ильичевец" (Мариуполь), манеж УТБ "Днепр" (Днепр), манеж УТБ "Конча-Заспа" (Киев).