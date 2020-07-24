Григорчук: Жду вариант, чтобы осуществить свою мечту – поиграть в группе ЛЧ

Экс-тренер "Черноморца" Роман Григорчук рассказал о своем возможном продолжении карьеры.

"Сейчас есть очень много времени на то, чтобы работать больше головой, все проанализировать и систематизировать, продолжать учиться.

Если бы у меня был серьезный вариант с момента ухода из "Астаны", то я, конечно, взялся бы за такую работу. Но варианты были средние. Потому я решил, что буду ждать такой вариант, чтобы осуществить свою мечту – поиграть в группе ЛЧ.

Хочется работать в команде, которая поставила серьезные задачи, чтобы она играла в еврокубках обязательно. Этого бы хотелось. Я смотрю на ситуацию и буду ждать.

"Черноморец"? Если когда-то, в какое-то время будет возможность поработать в "Черноморце" – это будет просто здорово", – сказал Григорчук.

Напомним, последним местом работы специалиста была "Астана", которую он покинул в январе.