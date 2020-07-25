Неудача Малиновского, разгром Волыни, трофей для ПСЖ. Главные новости за 24 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 24 июля

В Первой лиге состоялись пять матчей 26-го тура. В центральном из них "Агробизнес" разгромил "Волынь" 3:0. Благодаря этому результату команда из Волочиска поднялась в тройку лидеров, тогда как лучане из нее выбыли. Серию неудач прервал "Металлист" 1925 - харьковчане одержали волевую победу над "Прикарпатьем" (3:1). "Рух" играя в меньшинстве одолел "Горняк-Спорт" 2:1, львовяне - пятые, но имеют игру в запасе. "Оболонь-Бровар" уступила "Кременю" 0:1, а "Балканы" проиграли "Николаеву" 1:3.

Руслан Малиновский вышел с первых минут на матч против красно-черных и на 26-й минуте получил отличную возможность забить. Однако украинец с пенальти не смог переиграть Доннарумму. На тот момент счет был 1:0 в пользу "Милана". Впрочем, еще в первом тайме "Аталанта" усилиями Сапаты выровняла положение. Больше голов команды не забивали. Руслан был заменен на 57-й минуте. "Аталанта" пока вторая, но ее может обойти "Интер", если обыграет "Дженоа", "Милан" - шестой.

Наконец футбол вернулся и во Франции. Правда, здесь сыграли только один матч - финал Кубка. За трофей боролись ПСЖ и "Сент-Этьен". Зеленые, понимая преимущество парижан, противопоставили гранду достаточно жесткую игру, результатом чего стала травма Мбаппе в первом тайме (а "Сент-Этьен" остался в меньшинстве). Насколько она серьезна, пока не известно. Но даже без лидера атак ПСЖ достиг своего - единственный гол в игре еще на 14-й минуте забил Неймар.

Луганский клуб ведет активные переговоры с "Антверпеном" по трансферу полузащитника Егора Назарины. Тот, напомним, является воспитанником "Днепра", а в нынешнем сезоне играл на правах аренды за "Карпаты". В львовском клубе он стал лучшим бомбардиром команды. Бельгийские СМИ не сообщают, будет ли это аренда или выкуп контракта.

Контрольно-дисциплинарный комитет наказал владельца петровского "Ингульца" Александра Поворознюка за некорректные высказывания в адрес ПФЛ, "Руха", "Агробизнеса", "Миная" и "Волыни". В частности, Поворознюк заявлял, что для повышения в классе нужно договариваться в кабинетах. Теперь президент "Ингульца" будет вынужден заплатить штраф в размере 100 000 гривен.

Это пока версия британских журналистов. А будет еще версия игроков и собственно лиги. Итак, лучшим футболистом Чемпионата Англии 2019/2020 по версии СМИ стал полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон. Он опередил Кевина де Брюйне из "Сити", Рашфорда из МЮ и одноклубников Алисона, ван Дайка, Трент-Александра и Мане.