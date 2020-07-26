Сенсации плей-офф УПЛ, планы Луческу, второе место Интера. Главные новости за 25 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 25 июля

В первом матче плей-офф УПЛ за место в Лиге Европы ковалевская команда довольно неожиданно победила "Днепр-1" с более чем убедительным счетом. Ореховский забил первый гол, между дублем Антюха затесался автогол Волынца после удара Супряги, а точку поставил Морозко - в итоге 4:1.

В решающем матче за еврокубки "Колос" сыграет с "Мариуполем", который на выезде обыграл "Александрию". Азовцы забили первыми - отличился Полегенько, но еще до перерыва Безбородько восстановил равновесие. Однако во втором тайме сработала замена Александра Бабича - победный для "Мариуполь" гол провел чемпион мира среди молодежи Алексей Кащук. Финальный матч за место в ЛЕ, который подведет черту под сезоном 2019/2020 в УПЛ, состоится в среду, 29 июля.

По данным СМИ, одним из помощников Мирчи Луческу в "Динамо" станет бывший игрок киевской команды Олег Гусев, который уже работает с молодежными командами. Мистер приглашал и Вячеслава Шевчука, но тот отказался по идейным соображениям. Также стало известно, что Луческу планирует вернуть, по крайней мере, на сборы Владислава Супрягу, хотя ранее сообщалось, что он останется в "Днепре-1" еще на сезон. Сергей Булеца тоже будет готовиться к сезону с "Динамо".

На 49-м году жизни скончался врач "Металлисту 1925" и сборной Украины Антон Худаев. Причиной смерти стали осложнения, спровоцированные COVID-19. Коронавирус поразил 70% легких, последние два дня он провел под аппаратом искусственной вентиляции легких. Со сборной он работал в 2010-м и с 2016-го по настоящее время. Работал с "Металлистом", пока тот не исчез.

В Италии состоялись три матча 36-го тура. "Интер" разгромил "Дженоа" 3:0 и снова поднялся на второе место, обойдя "Аталанту" на одно очко. Дублем отметился Лукаку, еще один гол забил Санчес. "Наполи" обыграл крепкий "Сассуоло" 2:0. Интересно, что в этой игре сразу три мяча от "Сассуоло" были не засчитаны после просмотра ВАР. Ну и "Парма" одолела "Брешию" 2:1.

В финале Кубка Франции против "Сент-Этьену" Килиан Мбаппе покинул поле еще в первом тайме после жесткого подката от соперника. Выглядело все очень неприятно. Однако обследование показало, что у Килиана нет разрыва связок, только растяжение. Сроки восстановления пока неизвестны, но по предварительным данным в четвертьфинале Лиги Чемпионов против "Аталанты", который состоится 12 августа, он не сыграет.

Реал планирует продать девять игроков

По информации Marca, мадридский клуб выставил на трансфер Гарета Бэйла, Хамеса Родригеса, Луку Йовича, Оскара Родригеса, Дани Себальоса, Хесуса Вальехо, Мариано Диаса, Браима Диаса и Серхиол Регилона. За всех "Реал" планирует выручить около 180 млн евро. Также неопределенной остается судьба Лунина и Мартина Одегора - они могут как вернуться в клуб, так и дальше играть в аренде.