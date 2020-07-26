Контрольный матч. Динамо U-21 проиграло Вересу 0:1
Команда Второй лиги минимально победила молодежку киевлян
Сегодня, 26-го июля прошел товарищеский матч между молодежным составом "Динамо" и "Вересом".
Команда из Второй лиги Украины минимально обыграла состав киевлян U-21 cо счетом 1:0.
Запись матча между "Динамо" U-21 и "Вересом"
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Комментарии (1)
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zhytomircity (Житомир)
26.07.2020 в 19:28
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