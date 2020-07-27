Гол Ярмоленко, бронза МЮ, чемпионство Ювентуса. Главные новости за 26 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 26 июля

Старая Синьора в 36-м туре итальянской Серии А победила "Сампдорию" 2:0 (Роналду и Бернардески) и стала недосягаемой для преследователей. Таким образом, "Ювентус" оформил свой 36-й титул, что является национальным рекордом. За два тура до финиша в Серии А остается открытым вопрос, кто станет вторым. "Интер" опережает "Аталанту" и "Лацио" на одно очко. Римляне в воскресенье разгромили "Верону" 5:1, при этом хет-триком отметился Иммобиле. На счету форварда уже 34 гола, следующий забитый мяч позволит ему опередить Левандовски в гонке за Золотую бутсу (впрочем, шансы еще есть у Криштиану Роналду).

Центральный матч последнего тура английской Премьер-лиги сыграли "Лестер" и "Манчестер Юнайтед". К 70-й минуте счет был 0:0, а затем Фернандес реализовал пенальти. В заключение еще и Лингард закрепил преимущество МЮ. Полученные три очка позволили МЮ остаться на третьем месте, ведь "Челси" тоже победил - аристократы одолели "Вулверхэмптон" 2:0. У "Челси" одинаковое количество очков с МЮ, но команда Лэмпарда уступила по дополнительным показателям. А вот "Вулвз" потеряли место в Лиге Европы - на шестую строчку благодаря ничьей с "Кристал Пэлас" и лучшим дополнительным показателям поднялся "Тоттенхэм".

Также в последнем туре решалась судьба еще одного неудачника сезона. Претендентами были трое - "Уотфорд", "Борнмут" и "Астон Вилла". "Уотфорд" проиграл "Арсеналу" 2:3, его опередил "Борнмут", который обыграл "Эвертон" 3:1, но еще выше оказалась "Астон Вилла". Бирмингемцы играли с "Вест Хэмом", в конце матча открыли счет, но почти сразу Андрей Ярмоленко восстановил статус-кво. Финальный свисток зафиксировал ничью, которая позволила "Астон Вилле" опередить конкурентов на одно очко. Ну а Ярмоленко завершил сезон с показателем 23 матча и пять голов.

Соперником горняков был один из лидеров Второй лиги - "Полесье" с Житомира. Номинальным гостям (матч состоялся на Олимпийском) даже удалось открыть счет (Задерецький), но Майкон быстро забил ответный, Бондаренко вывел "Шахтер" вперед, Коноплянка закрепил преимущество, а Тете поставил точку - 4:1.

Вернидуб продолжает лидирует

В Беларуси уже сыграли 19 туров. Пока лидерирует "Шахтер" из Солигорска, который возглавляет Юрий Вернидуб. В воскресенье его команда разбила "Смолевичи" со счетом 4:0. "Шахтер" опережает БАТЭ по дополнительным показателям. Команда Вернидуба пропустила лишь девять голов, поэтому разница +24, у борисовской команды - +21. Сравниться по очкам может и "Неман", который имеет на один матч меньше. Также отмечаем прогресс "Динамо" из Минска. Команда Леонида Кучука уже четвертая. А вот "Динамо" с Бреста опустилось на восьмую строчку, хотя у Милевского и компании есть еще два матча в запасе.