Золото Ювентуса, бронза Юнайтед и гол Ярмоленко. Главные новости за 26 июля. Аудио
Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 26 июля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
"Ювентус" в 36-й раз в своей истории стал чемпионом Италии, "Манчестер Юнайтед" завоевал бронзу и вместе с "Челси" попал в ЛЧ, но и это не все наши новости на сегодня. Андрея Ярмоленко забил в ворота "Астон Виллы", успешный спарринг донецкого "Шахтера" с лидером Второй лиги и лидерство солигорского "Шахтера" Юрия Вернидуба в чемпионате Беларуси. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...