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Золото Ювентуса, бронза Юнайтед и гол Ярмоленко. Главные новости за 26 июля. Аудио

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Золото Ювентуса, бронза Юнайтед и гол Ярмоленко. Главные новости за 26 июля. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 26 июля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеГол Ярмоленко, бронза МЮ, чемпионство Ювентуса. Главные новости за 26 июля

"Ювентус" в 36-й раз в своей истории стал чемпионом Италии, "Манчестер Юнайтед" завоевал бронзу и вместе с "Челси" попал в ЛЧ, но и это не все наши новости на сегодня. Андрея Ярмоленко забил в ворота "Астон Виллы", успешный спарринг донецкого "Шахтера" с лидером Второй лиги и лидерство солигорского "Шахтера" Юрия Вернидуба в чемпионате Беларуси. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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