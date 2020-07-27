Лишь четверть читателей UA-Футбол считают назначение Луческу в Динамо предательством
Мы все выяснили.
Назначение Мирчи Луческу в «Динамо» - главная тема минувшей недели в украинском футболе.
Если рассматривать только самые громкие высказывания, то создается впечатление, что это решение в обществе было принято однозначно негативно.
UA-Футбол решил это выяснить и провел опрос в своем telegram-канале.
Среди более чем полутора тысяч голосовавших, только 25% восприняли это назначение однозначно негативно в аспекте предательства принципов.
29% считают, что со всей своей «шахтерской» историей Луческу остается ильным тренером, которого у «Динамо» давно не было.
Хотя доминирующая часть – 37% - сомневается в кандидатуре румына, но уже по причине возраста.
Если вы несогласны с результатами - подписывайтесь на telegram-канал UA-Футбол и не теряйте шанса обозначить свою позицию в следующих опросах.