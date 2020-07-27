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Лишь четверть читателей UA-Футбол считают назначение Луческу в Динамо предательством

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(3 голосов)

Мы все выяснили.

Лишь четверть читателей UA-Футбол считают назначение Луческу в Динамо предательством
UA-Футбол
Новина українською

Назначение Мирчи Луческу в «Динамо» - главная тема минувшей недели в украинском футболе.

Если рассматривать только самые громкие высказывания, то создается впечатление, что это решение в обществе было принято однозначно негативно.

UA-Футбол решил это выяснить и провел опрос в своем telegram-канале.

Среди более чем полутора тысяч голосовавших, только 25% восприняли это назначение однозначно негативно в аспекте предательства принципов.

29% считают, что со всей своей «шахтерской» историей Луческу остается ильным тренером, которого у «Динамо» давно не было.

Хотя доминирующая часть – 37% - сомневается в кандидатуре румына, но уже по причине возраста.

Если вы несогласны с результатами - подписывайтесь на telegram-канал UA-Футбол и не теряйте шанса обозначить свою позицию в следующих опросах.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) вТренде
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