Павелко поблагодарил Собуцкого и прокомментировал его пожизненное изгнание

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко высказался по поводу наказания КДК для вице-президента УАФ и почетного президента "Агробизнеса" из Первой лиги Олега Собуцкого.

Закон должен быть превыше всего, независимо от статуса в руководстве украинского футбола. Есть возможность защищать свою позицию и отстаивать свою точку зрения в органах спортивного правосудия.

Я очень благодарен Олегу Собуцкому за все, что он делал для украинского футбола и его развития. В частности, это поддержка ветеранского футбола.

Но, когда речь идет о соблюдении правил, то ни для кого нет исключения. Все должны понимать, что законы футбола превыше всего и нарушать их не позволено никому.