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Павелко поблагодарил Собуцкого и прокомментировал его пожизненное изгнание

Общие новости
(2 голосов)

Странное заявление

Павелко поблагодарил Собуцкого и прокомментировал его пожизненное изгнание
Новина українською

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко высказался по поводу наказания КДК для вице-президента УАФ и почетного президента "Агробизнеса" из Первой лиги Олега Собуцкого.

Закон должен быть превыше всего, независимо от статуса в руководстве украинского футбола. Есть возможность защищать свою позицию и отстаивать свою точку зрения в органах спортивного правосудия.

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Я очень благодарен Олегу Собуцкому за все, что он делал для украинского футбола и его развития. В частности, это поддержка ветеранского футбола.

Но, когда речь идет о соблюдении правил, то ни для кого нет исключения. Все должны понимать, что законы футбола превыше всего и нарушать их не позволено никому.

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В статье: арбитры Андрей Павелко дисквалификация Агробизнес (Волочиск) Олег Собуцкий КДК УАФ
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(2 голосов)
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Источник:
Фейсбук Павелка

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Комментарии (3)
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Tenma7 (Чернигов)
27.07.2020 в 16:41
Уаф может попасть в просак если по версии суда или полиции виновником окажется другой
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Juva_07 (UA)
27.07.2020 в 16:05
Неплохо "примерил" роль вершителя правосудия..
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alex.belogubko (одесса)
27.07.2020 в 14:55
если Собуцкий будет в Агро им будут защитывать поражения 3-0
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