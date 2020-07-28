Метания Луческу, приз Клоппа и недоверие к президенту ПФЛ. Главные новости за 27 июля. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 27 июля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
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Мирча Луческу – остаться, нельзя уйти? Непрофессионализм президента ПФЛ Сергея Макарова, желание босса "Олимпика" объединиться с "Черноморцем", но и это не все наши новости на сегодня. Трансфер молодого футболиста из "Динамо" в "Колос" и награда Юргену Клоппу как лучшему тренеру АПЛ в сезоне. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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