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Глава Федерации футбола Мариуполя Журавлев подал в отставку

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(1 голосов)

Функционер решил сменить место жительства и работу

Глава Федерации футбола Мариуполя Журавлев подал в отставку
Новина українською

Глава Федерации футбола города Мариуполя Василий Журавлев подал в отставку.

Причина данного решения функционера – смена постоянного места жительства и работы.

Выборы нового председателя федерации футбола запланированы на 30 июля.

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Напомним, что Журавлев занимал данную должность с 2016 года.

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В статье: ФК Мариуполь Василий Журавлев
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Комментарии (1)
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viajador (ФК Потіївка)
28.07.2020 в 19:05
Переїздить до Донецька? )))
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