Глава Федерации футбола Мариуполя Журавлев подал в отставку
Функционер решил сменить место жительства и работу
Глава Федерации футбола города Мариуполя Василий Журавлев подал в отставку.
Причина данного решения функционера – смена постоянного места жительства и работы.
Выборы нового председателя федерации футбола запланированы на 30 июля.
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Напомним, что Журавлев занимал данную должность с 2016 года.
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Источник:Федерация футбола Мариуполя
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Комментарии (1)
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viajador (ФК Потіївка)
28.07.2020 в 19:05
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